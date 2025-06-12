Топ-10 самых дорогих отелей мира, делающих роскошный отпуск стражей своих денег

Отпуск обеспечит максимальное восстановление, если он будет именно таким, как вы себе представляли. Проживание в самых дорогих гостиницах мира заставляет понять, что фантазии можно воплотить в реальность. Хотя роскошь не имеет предела, она имеет четкие денежные очертания. Сегодня мы опишем, что вы получаете в поисках самых дорогих мест для проживания в мире.

Конечно, сезон может играть большую роль в цене, но эти отели либо дорогие, либо очень дорогие. Это самые дорогие отели на Земле. Их стоимость состоит из первоклассных вещей и услуг, и сначала выясните, что именно вы получаете. Говорят, это действительно того стоит. Ознакомьтесь со статьей и выберите направление для вашего следующего мега-роскошного путешествия.

Побег на собственный остров возможен на Фиджи. Источник: https://www.kokomoislandfiji.com

1. Kokomo Private Island, Фиджи

Остров – это первое, что приходит в голову, когда вы начинаете мечтать об отпуске. Одиночество, покой и тишина – это желания, объединяющие этот мир. Kokomo делает это реальностью. Остров удален от других оазисов Фиджи, и он может быть полностью в вашем распоряжении. Мы расскажем о стоимости такой услуги и выясним, что дает этот кусочек рая на Земле.

Золотые пески Kokomo вмещают до 40 человек. Вы можете остановиться в отдельных комфортных виллах, которые сами по себе являются отдельным курортом. Таким образом, вы будете в полной приватности и уединении даже без выкупа всего острова. Виллы варьируются от романтических приютов с одной спальней до шестиместных просторов с множеством развлечений на территории.

Любой вариант проживания будет включать в себя питание (без алкоголя), все немотовые спортивные активности и подарочную 45-минутную спа-процедуру или одноразовое погружение с инструктором.

Если вы хотите потратить больше денег, вы можете получить все, что пожелаете в рамках закона. Широкий выбор спа-процедур и экскурсий, которые не дадут вам скучать, оздоравливают и поражают надолго. Ресторанная сцена очень инстаграммна, ведь здесь работают лучшие шеф-повара. Что бы вы ни заказали – от сэндвича до рыбы фугу – это будет шедевр на тарелке. Проведите собственную дегустацию в винном погребе всего за $175 на человека и составьте личный план впечатлений на острове и соседних холмах.

Цена за бронирование виллы: от $6,000 за ночь, а стать королем острова можно за $65,000 за ночь.

Океанский кинотеатр на Мальдивах в Soneva Jani. Источник: https://www.facebook.com/

2. Soneva Jani, Maldives

Идеалистическая природа Мальдив создала множество роскошных приютов как на белых песках, так и прямо над голубыми водами. Отель Soneva Jani предлагает свои уникальные виллы над водой, соединенные лишь извилистой дорожкой, для роскошно комфортного отпуска с высоким уровнем сервиса и высокой ценой за пребывание в мире.

Двухэтажные виллы с несколькими спальнями имеют горку с верхнего этажа, которая спускается прямо в голубые воды. Терраса над водой украшена бассейном цвета океана, а крыша над главными спальнями полностью раздвигается, чтобы вы могли засыпать прямо под звездами.

Другой вариант размещения от этого очень дорогого отеля в мире – пляжные виллы, окруженные джунглями. Вы получите приватность, полный сервис, прямой доступ к пляжу и частный бассейн на территории.

Вы можете воспользоваться отдельным бронированием или услугой "все включено", чтобы добавить спокойствие и конфиденциальность в ваш роскошный отпуск.

Дюжина ресторанов, обслуживающих курорт, предлагают большое разнообразие гастрономических сцен и служат отдельным опытом, удовольствие от которого вы будете испытывать несколько раз в день.

Спа-центры, расположенные над водой, включают в себя коллекцию оздоровительных процедур для тела, ума и души. Использование природных материалов и сил природы обеспечивает восстановление на длительное время. Курорт предоставит развлечения не только для вас, но и для детей всех возрастов. Наслаждайтесь, а ваши дети пусть отдыхают. Это идеальный семейный отпуск.

Цена за виллу: от $6,400 за ночь, а услуга "все включено" подойдет тем, кто готов потратить больше.

Водная тропа к океану в курорте Waldorf Astoria, Гавайи. Источник: https://www.facebook.com/

3. Ho'olei в Grand Wailea, Waldorf Astoria Resort, Hawaii

Waldorf Astoria Hotels and Resorts является эталоном устойчивого развития и расширения представлений о роскоши и комфорте.

Grand Wailea подняла планку первенства на новые высоты. Этот курорт на Мауе вошел в топ-10 самых дорогих мест для отдыха в мире. Территория курорта поделена на несколько роскошных локаций, предоставляющих собственные убежища и услуги, работая на одну цель. Отель Ho'olei расположен в закрытой зоне и включает в себя несколько уединенных вилл с полным набором роскошных удобств.

Панорамный вид с холма создает атмосферу "короля горы", а частные бассейны и возможность заказывать все услуги к вашему номеру позволяют отдыхать на собственной территории с минимальным контактом с внешним миром.

Возможность пользоваться услугами всего курорта остается, так что вы можете составить отпуск в соответствии с вашими желаниями: спа-центр, фитнес-центр, детский клуб, разнообразные рестораны и виды водных и подводных активностей.

Для тех, кто хочет ощутить новые впечатления, отель предлагает погружение в гавайскую культуру и гостеприимство. Вы увидите церемонии, традиции, знакомые активности и отведаете качественную гавайскую кухню, где большинство ингредиентов собрано на острове или вокруг него.

Цена за бронирование виллы от $2,500 за ночь.

Уникальный опыт на курорте One&Only Gorilla's Nest в Рунди. Источник: https://www.oneandonlyresorts.com/

4. One&Only Gorilla's Nest, Rwanda

Роскошь не обязательно означает пляж. Вы поймете это, остановившись в одном из самых дорогих отелей мира. One&Only Gorilla's Nest предлагает очень просторные номера и люксы, некоторые из которых превышают 4000 квадратных футов. Получите персональное использование многоуровневыми террасами, бассейнами для релаксации и круглосуточным сервисом.

На территории отеля есть ресторан, бар и спа с частным бассейном, а также панорамные виды на вулканы и тропические леса. Вы будете рады узнать, что вся еда и напитки уже включены в стоимость вашего драгоценного пребывания. Однако избежать дополнительных расходов вряд ли удастся.

Отель предлагает уникальные и экзотические экскурсии. Вы сможете безопасно познакомиться с животным миром джунглей под руководством профессиональных гидов. Поездка в горные гориллы – главная изюминка отеля. Именно здесь начинаются дополнительные расходы. Однако остановит ли это кого-нибудь в самом дорогом курорте мира? Дополнительные $1,500 за разрешение, вероятно, стоят уникального предложения. Курорт имеет вертолетную площадку, и вы можете совершить еще более впечатляющие походы над джунглями и вулканами.

Цена за проживание в вилле: от $6,000 за ночь.

Роскошные апартаменты на краю света в курорте Six Senses Zil Pasyon, Сейшелы. Источник: https://www.sixsenses.com/

5. Six Senses Zil Pasyon, Seychelles

Вы можете почувствовать, что бежали на край света и, вероятно, так и есть. Сейшелы имеют свою непревзойденную тропическую атмосферу, а искусно вставленные приюты в горных склонах добавят вашему раю комфорта и возможностей. Идеалистические интерьеры наполнены террасами с глубокими бассейнами и душами на открытом воздухе, где свобода не ограничивается возможностью видеть горизонт. Резиденции, где винные погреба являются частью ваших номеров, обставлены искусством, собранным со всего мира.

Когда вы насладитесь просторами и решите отправиться по приключениям, профессиональные гиды будут ждать, чтобы показать вам прелести девственной части острова. Развлечения включают кинотеатр под открытым небом и спа-центр, где сила природы сосредоточена только на вашем полном обновлении и продлении жизни.

Six Senses Zil Pasyon – одна из самых дорогих отелей мира, где уникальность и роскошь являются частью вашего отпуска.

Стоимость проживания: от $3,500 за ночь.

Идеализм Мальдив, украшенный роскошью и возможностями, на курорте Kudadoo. Источник: https://www.kudadoo.com/

6. Kudadoo Maldives Private Island, Maldives

Одна возможность платить высокую цену, но получить все, что может предложить райский курорт на Мальдивах. Все, что вам нужно сделать – выбрать одну из 15 вилл над водой, чтобы получить почти неограниченный доступ в рестораны, роскошные спа-процедуры и безграничные активности на острове. Исключением будут исключительные впечатления, такие как уникальный подводный ресторан, частные круизы на яхте и экскурсии по частному самолету. Есть также дополнительные впечатления, но основных хватит на более чем один длительный отпуск.

Личный дворецкий поможет составить эксклюзивный план отпуска, рассказав обо всех возможностях и фантастических активностях на острове. Сырный и винный погреб будет в вашем бесконечном распоряжении.

Расположение уединенного острова идеально подходит для бешеного бегства от мира. Это будто вы на комфортной большой лодке, где 360-градусный вид на голубой океанический горизонт и ничего другого.

Kudadoo Maldives Private Island – одна из самых дорогих и роскошных отелей на Земле, которая сможет подарить вам много благ этого мира.

Цена за виллу над водой: от $5,500 за ночь.

Круглогодичные роскошные горные бегства в клубе St. Regis Residence, Колорадо. Источник: https://www.marriott.com/

7. St. Regis Residence Club, Aspen, Colorado

Если вы ищете горное убежище, эти 25 комфортабельных домов со множеством включенных удобств могут стать вашей целью. Пространства включают в себя несколько спален, собственную оборудованную кухню и атмосферные камины, которые добавляют просто сказочной атмосферы зимой. Известность приютов растет зимой, поскольку комплекс предлагает все услуги горнолыжного курорта.

Уборка доступна 24 часа в сутки и включена в стоимость вашего пребывания.

Вы получите трансфер не только в аэропорт и из аэропорта, но и в главный центр комплекса, где можно воспользоваться спа-процедурами, гламурной ресторанной сценой с известными шеф-поварами и даже шопингом.

Открытый бассейн будет развлекать вас в теплые месяцы, а заснеженные холмы позволят наслаждаться лучшими достопримечательностями. Фитнес-центр включен в вашу ставку в любое время года, и вы можете посещать как индивидуальные, так и групповые занятия. St. Regis Residence Hotel поздравляет домашних любимцев и обеспечивает комфортный отпуск также для них.

Цена за горное убежище: от $3,200 за ночь.

Яркая пустыня в отеле Al Maha, Дубай. Источник: https://www.marriott.com/

8. Аль Маха, Luxury Collection Desert Resort & Spa, Dubai

Дубай славится многочисленными роскошными и дорогими курортами, но эта пустынная жемчужина превосходит ожидания. Al Maha расположен среди желтых дюн, и его виллы имеют палаточную форму. Сюда стоит поехать, ведь палаточные резиденции действительно удобны. Издалека пустынный курорт может напоминать бедуинскую деревню, но лишь потому, что разуму трудно представить нечто иное среди пустыни. 42 качающиеся виллы имеют несколько спален, собственные оазисы для релаксации среди песка, в которые вы можете погрузиться, если пожелаете.

Панорама на 360 градусов предлагает невероятные желтые холмовые пейзажи, где проходят караваны диких верблюдов и стада газелей.

Ваше питание будет включено в стоимость вашего эксклюзивного пребывания. Ресторан Al Diwaan познакомит вас как с уникальной кухней региона, так и с более привычной гастрономической сценой. Воспользуйтесь обслуживанием в номере, если вы не хотите покидать пустынный идеалистический рай с уникальными активностями внутри.

Поездка или прогулка верхом через пустыню все же рекомендуется, ведь это то, ради чего люди возвращаются. Хотя Al Maha – очень дорогая гостиница в пустыне, она стоит всей суммы.

Цена за палаточную виллу: от $5,200 за ночь.

Палаточная роскошь на курорте One Nature Nyaruswiga Serengeti, Танзания. Источник: https://onenaturehotels.com/

9. One Nature Nyaruswiga Serengeti, Танзания

Мир без границ – это лозунг тех, кто ищет самые ценные места для отпуска в мире. Танзания гордится своим комфортабельным палаточным лагерем, где индивидуальные резиденции предлагают уникальную остановку с широкими возможностями. Роскошная "дикость" приютов включает медные ванны прямо посреди комнаты, огромные кровати с балдахином и частные террасы, с которых вы откроете удивительную природную и животную жизнь Танзании.

Ресторан, бар и пейзажный бассейн дополняют общие удобства и улучшают впечатление. Специальная зона для наблюдения за звездами – это приятный и уникальный опыт.

One Nature Nyaruswiga Serengeti – это дорогое убежище на Земле с уникальным и нетрадиционным опытом.

Цена за пространство: от $3,350 за ночь.

Французский шик в отеле Hotel du Cap Ferrat, Франция. Источник: https://www.fourseasons.com/

10. The Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel, Франция

История отеля достигает времен Черчилля, Шагала и Тейлор. Да, все они были гостями этого роскошного, даже тогда убежища. Однако именно всемирно известный бренд Four Seasons поднял его на вершину самых дорогих отелей мира.

Расположенный на скале с видом на Средиземное море, отель доставляет своих гостей на пляж и несколько развлекательных локаций с помощью канатной дороги.

Номера выражают французский шик и наполнены разными лаундж-зонами для ваших активностей. Выйдите на террасу, чтобы начать утро с йоги или бодрой чашки кофе. Вы получите такую же терапию релаксации, наблюдая за восходом и закатом. Виллы в комплексе предлагают несколько этажей со всеми удобствами, чтобы вы оставались в своем пространстве. Личный ассистент может быстро организовать романтический ужин в любом понравившемся вам месте или составить карту вашего отпуска, наполнив ее всеми возможностями и приключениями.

Цена за люкс среднего размера от $3,600 за ночь.