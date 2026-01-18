Тепер інтерес Трампа до війни ослабне

Трамп втратив інтерес до Нобелівської премії миру. Вірніше, недоумкуватий вирішив, що він її вже отримав з рук Мачадо. Це як вважати, що якщо тобі подарували олімпійську медаль, то ти став чемпіоном. Але Трамп цього не розуміє. Має свідомість маленької дитини: раз у мене є медалька - значить я чемпіон.

Тож тепер йому справжня Нобелівка вже не така потрібна. Інакше він не вводив би санкцій проти Норвегії і не виявляв агресії проти європейців щодо Гренландії. Зрозуміло, що це зводить його шанси здобути реальну Нобелівську премію миру до нуля. Та й хрін з нею - у мене вже є значок від Мачадо - вирішив недоумкуватий.

Тепер сильно знизиться його інтерес і до війни Росії проти України (так він сприймає злочинну російську агресію) - раз приз у вигляді Нобеля і так отриманий.