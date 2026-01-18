Теперь интерес Трампа к войне ослабнет

Трамп потерял интерес к Нобелевской премии мира. Вернее, слабоумный решил, что он её уже получил из рук Мачадо. Это как считать, что если тебе подарили олимпийскую медаль, значит ты стал чемпионом. Но Трамп этого не понимает. У него сознание маленького ребёнка: раз у меня есть медалька - значит я чемпион.

Так что теперь ему настоящая Нобелевка уже не так нужна. Иначе он не вводил бы санкций против Норвегии и не проявлял агрессию против европейцев по поводу Гренландии. Понятно, что это сводит его шансы получить реальную Нобелевскую премию мира к нулю. Да и хрен с ней - у меня уже есть значок от Мачадо - решил слабоумный.

Теперь сильно снизится его интерес и к войне России против Украины (так он воспринимает преступную российскую агрессию) - раз приз в виде "Нобеля" и так получен.