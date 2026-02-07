Суїциди продовжують поширюватися російськими рядами!

До вашої уваги свіжі верифіковані випадки суїцидів серед російських окупантів. Примітно, що в одному і з випадків російський окупант здійснив сеппуку... Загалом, сам себе зарізав.

За даними користувача @GloOouD (https://x.com/GloOouD), який веде статистику верифікованих самогубств, серед російських окупантів на полі бою, таких вже 426+/-.

Загалом, у статистику потрапляють лише верифіковані випадки, а в загальному обсязі суїцидів, кількість значно більша.

За словами @GloOouD (https://x.com/GloOouD), реальні цифри набагато більші, оскільки багато актів самогубства не потрапляють у кадр і не верифікуються на місці. Реальна картина може відрізнятись від верифікованої в рази, у 5 і навіть більше разів.

Нагадаю, що згідно з верифікованими даними, перший суїцид окупанта РВВ був задокументований 23.11.2022, а рекордна кількість самогубств у зоні БД у січні 2025 – 31!

Російська армія – армія самогубців.