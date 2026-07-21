Скільки військових міністрів під час Другої світової війни було у Сполучених Штатах?

Один — Генрі Льюїс Стімсон. Саме він модернізував американську армію і був головним куратором Мангеттенського проєкту. У відставку вийшов відразу після капітуляції Японії.

Скільки міністрів оборони під час Другої світової було у Великій Британії?

Один — Вінстон Черчилль. Так, знаменитий британський прем’єр забрав цей портфель собі після створення відповідного відомства і залишався на посаді до кінця свого перебування в кріслі прем’єр-міністра. Його наступник-прем’єр також став міністром оборони.

Скільки наркомів оборони було в Радянського Союзу під час Другої світової війни?

По суті — один. Йосип Сталін усунув свого попередника менше ніж за місяць після початку війни між Німеччиною та СРСР і продовжував керувати наркоматом аж до 1947 року.

А чому так? Тому що під час війни оборонне відомство — найважливіше в країні. І від його безперебійної роботи залежить успіх на фронті.

Але світова історія, кадрова політика і практика — не для нас. Ми поводимося так, ніби хочемо виграти не війну, а вибори.