Шість речей, які в змозі закінчити війну

Закінчить війну шість речей:

Від партнерів

Тотальні санкції для Росії (а не те, що тонким шаром розмазувалось усі ці роки з 2014-го).

Тотальне доозброєння того, що нам не вистачає на лінії фронту.

Тотальне фінансове забезпечення, щоб ми змогли цю зброю купувати в тих об'ємах, які потребує фронт.

Новітня (експерементальна зброя) і інструктори, які можуть нам допомогти з нею вправитись.

Від нас:

Організаційна спроможність ефективного використання цих ресурсів і зброї

Організаційна спроможність утримувати в тонусі і мотивації суспільство

Операційна спроможність не робити дурниць на внутрішньополітичному трекові (на кшталт історії з НАБУ і САП) та присікання усіх процесів, які дозволяють заробляти на крові.

І в першому, і в другому випадку потрібно мати політичну волю та розуміння не хибних, а реалістичних наслідків, якщо цього не відбудеться протягом найближчих півроку.

Роботи тут дуже багато. І вона в першу чергу лежить у зоні відповідальності тих, хто ухвалює рішення і слідкує за часом.

Те, що було продемонстроване вчора у Білому Домі (зокрема, трансантлантична єдність і наглядні пояснення суті цієї абсолютно світоглядної битви) потрібно було організовувати рік тому. Так, саме це, а не міфічні саміти миру. Шкода, що і ми, і цивілізований світ доходить до якихось висновків лише тоді, коли десять раз наступить на одні і ті ж граблі. Я списую це на надто невелике коло носіїв інституційної пам'яті, які можуть доступно донести позицію своїм урядам (і нашому теж). Багато з того, що ми спостерігаємо зараз, за класиком, "це ж вже було".

Переходимо до нового етапу. Який дійсно може бути не тільки в цій війні, а взагалі - в глобальних розкладах, - визначальним.