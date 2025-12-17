Здати Донбас – відкрити тил? Небезпечна логіка швидкого миру
Путін хоче, щоб Україна звільнила Донецьку та Луганські області самостійно. У межах т.зв. мирової угоди. У т.ч. промислові міста фортеці: Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка.
Але ці міста входять до "фортифікаційного поясу" оборони України і є важливими промисловими хабами (!).
• 1 •
Краматорськ – один із головних центрів важкого машинобудування та металургії на Донбасі.
Основні галузі:
- Виробництво обладнання для металургії;
- енергетики та гірничовидобування.
Багато підприємств постраждали від війни, частина евакуйована чи працює в обмеженому режимі (дані на 2025 рік).
Ключові промислові підприємства:
- Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ) – найбільший в Україні виробник важкого обладнання для металургії, гірничовидобутку та енергетики.
- Старокраматорський машинобудівний завод (СКМЗ) – виробництво прокатного, ковальсько-пресового та підйомно-транспортного обладнання.
- ПАТ "Енергомашспецсталь" (ЕМСС) – спеціальна металургія: литі та ковані вироби для енергетики (включаючи атомну) та машинобудування.
- Краматорський феросплавний завод – виробництво феросплавів.
- Краматорський цементний завод "Гармата" – виробництво будівельних матеріалів.
Інші: заводи металоконструкцій, шиферний завод та дрібні підприємства машинобудування. Загальна кількість великих підприємств - близько 10-15, але точний список варіюється через військові дії.
• 2 •
Слов'янськ (Слов'янськ) Основні галузі:
- машинобудування;
- хімічна промисловість;
- енергетика та виробництво будматеріалів.
Місто відоме Слов'янською ТЕС та керамікою. Ключові промислові підприємства:
- Слов'янська ТЕС – найбільша теплова електростанція, ключовий об'єкт енергетики.
- Завод "Бетонмаш" – виробництво бетонозмішувального обладнання та запчастин для гірничо-металургійного комплексу.
- Слов'янський машинобудівний завод – коксохімічне та механічне обладнання, крани.
- Завод високовольтних ізоляторів – електроізоляційні матеріали.
- ВАТ "Керамічні маси Донбасу" (або "Зевс-Кераміка") – виробництво кераміки та будматеріалів.
- Солодовидобувна компанія – видобуток та виробництво солі (єдиний виробник солі "Екстра" в Україні).
- Інші: підприємства з виробництва печей, редукторів та харчової промисловості.
- Великих підприємств – близько 8-12, багато хто орієнтований на енергетику та будматеріали.
• 3 •
Дружківка (Дружківка). Галузі:
- машинобудування;
- металообробка;
- видобуток вогнетривких глин;
- виробництво газової апаратури.
Багато заводів евакуйовано після 2022 року. Ключові промислові підприємства:
- Дружківський машинобудівний завод ("Корум Дружківський машинобудівний завод") – обладнання для гірничодобутку.
- Дружківський завод металовиробів – виробництво металовиробів (кріплення).
- Завод газової апаратури ("Грета" або ПАТ "Грета") – газові котли та апаратура.
- Дружківське рудоуправління – видобуток вогнетривких глин.
- Інші: вогнетривкий завод, кондитерська фабрика та дрібні виробництва.
- Великих – 5–8 підприємств, фокус на видобутку та машинобудуванні.
• 4 •
Костянтинівка (Костянтинівка). Місто – "столиця скляної промисловості України".
Основні галузі:
- скло;
- кераміка,
- металургія;
- будматеріали.
Сильно постраждав від обстрілу 2025 року. Ключові промислові підприємства:
- Заводи скляної галузі (кілька підприємств з виробництва пляшок, скла та виробів з нього).
- Костянтинівка має унікальний кластер скляних заводів.
- Український науково-дослідний інститут скла (УкрНДІСкло) – головна організація зі скляної промисловості.
Підприємства з виробництва кераміки та будматеріалів. Металургійні та хімічні заводи (включаючи цинковий або пов'язані з металообробкою). Я працював у кожному з цих міст, купував тим підприємства, їхні борги. І був на багатьох зі згаданих підприємств.
Практично кожне з них – це готова фортеця з великою кількістю укріплених об'єктів, підвалів (!!!). Це всі міста, що входять до фортифікаційного поясу України, включаючи Бахмут, за який тривають бої.
І здавання цих міст це не стільки втрата економічного потенціалу, скільки капітуляція та відкриття плацдарму для продовження наступу на Україну.
Просто нагадаю:
- Бої за Покровськ тривають уже понад 18 місяців (!) загарбники вже на цій ділянці втратили понад 200 тис. своїх солдатів та сотні одиниць (танки, БМП, артилерія) техніки.
- Маріуполь свого часу їм обійшовся приблизно 30 тис. солдатів і сотні одиниць техніки.
- Бахмут - близько 100 тис. солдатів і тисячі одиниць техніки.
- Авдіївка – близько 50 тис. солдатів та до 700 одиниць техніки.
***
Здача територій та міст фортець, які не по зубах окупантам – це рівнозначно складання зброї і відкриттю своїх тилів. Вірю, що це не станеться.
Бажаю Президенту Зеленському мудрості та максимальної підтримки українського народу у цьому! Мир Україні потрібен і чим швидше, тим краще, але не ціною підвищення ризиків для майбутнього українців.
P.S.
Знаю, що у коментарях завжди знайдуться ті, хто скаже, що мир нам потрібен за всяку ціну. Головне, щоб не гинули люди. Хочу вам просто нагадати Бучу та Ірпінь. Загарбники – це нелюди. Вони готові підписати будь-який папірець, щоб поліпшити момент і напасти зі спини.