Здати Донбас – відкрити тил? Небезпечна логіка швидкого миру

Путін хоче, щоб Україна звільнила Донецьку та Луганські області самостійно. У межах т.зв. мирової угоди. У т.ч. промислові міста фортеці: Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка.

Але ці міста входять до "фортифікаційного поясу" оборони України і є важливими промисловими хабами (!).

• 1 •

Краматорськ – один із головних центрів важкого машинобудування та металургії на Донбасі.

Основні галузі:

Виробництво обладнання для металургії;

енергетики та гірничовидобування.

Багато підприємств постраждали від війни, частина евакуйована чи працює в обмеженому режимі (дані на 2025 рік).

Ключові промислові підприємства:

Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ) – найбільший в Україні виробник важкого обладнання для металургії, гірничовидобутку та енергетики.

Старокраматорський машинобудівний завод (СКМЗ) – виробництво прокатного, ковальсько-пресового та підйомно-транспортного обладнання.

ПАТ "Енергомашспецсталь" (ЕМСС) – спеціальна металургія: литі та ковані вироби для енергетики (включаючи атомну) та машинобудування.

Краматорський феросплавний завод – виробництво феросплавів.

Краматорський цементний завод "Гармата" – виробництво будівельних матеріалів.

Інші: заводи металоконструкцій, шиферний завод та дрібні підприємства машинобудування. Загальна кількість великих підприємств - близько 10-15, але точний список варіюється через військові дії.

• 2 •

Слов'янськ (Слов'янськ) Основні галузі:

машинобудування;

хімічна промисловість;

енергетика та виробництво будматеріалів.

Місто відоме Слов'янською ТЕС та керамікою. Ключові промислові підприємства:

Слов'янська ТЕС – найбільша теплова електростанція, ключовий об'єкт енергетики.

Завод "Бетонмаш" – виробництво бетонозмішувального обладнання та запчастин для гірничо-металургійного комплексу.

Слов'янський машинобудівний завод – коксохімічне та механічне обладнання, крани.

Завод високовольтних ізоляторів – електроізоляційні матеріали.

ВАТ "Керамічні маси Донбасу" (або "Зевс-Кераміка") – виробництво кераміки та будматеріалів.

Солодовидобувна компанія – видобуток та виробництво солі (єдиний виробник солі "Екстра" в Україні).

Інші: підприємства з виробництва печей, редукторів та харчової промисловості.

Великих підприємств – близько 8-12, багато хто орієнтований на енергетику та будматеріали.

• 3 •

Дружківка (Дружківка). Галузі:

машинобудування;

металообробка;

видобуток вогнетривких глин;

виробництво газової апаратури.

Багато заводів евакуйовано після 2022 року. Ключові промислові підприємства:

Дружківський машинобудівний завод ("Корум Дружківський машинобудівний завод") – обладнання для гірничодобутку.

Дружківський завод металовиробів – виробництво металовиробів (кріплення).

Завод газової апаратури ("Грета" або ПАТ "Грета") – газові котли та апаратура.

Дружківське рудоуправління – видобуток вогнетривких глин.

Інші: вогнетривкий завод, кондитерська фабрика та дрібні виробництва.

Великих – 5–8 підприємств, фокус на видобутку та машинобудуванні.

• 4 •

Костянтинівка (Костянтинівка). Місто – "столиця скляної промисловості України".

Основні галузі:

скло;

кераміка,

металургія;

будматеріали.

Сильно постраждав від обстрілу 2025 року. Ключові промислові підприємства:

Заводи скляної галузі (кілька підприємств з виробництва пляшок, скла та виробів з нього).

Костянтинівка має унікальний кластер скляних заводів.

Український науково-дослідний інститут скла (УкрНДІСкло) – головна організація зі скляної промисловості.

Підприємства з виробництва кераміки та будматеріалів. Металургійні та хімічні заводи (включаючи цинковий або пов'язані з металообробкою). Я працював у кожному з цих міст, купував тим підприємства, їхні борги. І був на багатьох зі згаданих підприємств.

Практично кожне з них – це готова фортеця з великою кількістю укріплених об'єктів, підвалів (!!!). Це всі міста, що входять до фортифікаційного поясу України, включаючи Бахмут, за який тривають бої.

І здавання цих міст це не стільки втрата економічного потенціалу, скільки капітуляція та відкриття плацдарму для продовження наступу на Україну.

Просто нагадаю:

Бої за Покровськ тривають уже понад 18 місяців (!) загарбники вже на цій ділянці втратили понад 200 тис. своїх солдатів та сотні одиниць (танки, БМП, артилерія) техніки.

Маріуполь свого часу їм обійшовся приблизно 30 тис. солдатів і сотні одиниць техніки.

Бахмут - близько 100 тис. солдатів і тисячі одиниць техніки.

Авдіївка – близько 50 тис. солдатів та до 700 одиниць техніки.

***

Здача територій та міст фортець, які не по зубах окупантам – це рівнозначно складання зброї і відкриттю своїх тилів. Вірю, що це не станеться.

Бажаю Президенту Зеленському мудрості та максимальної підтримки українського народу у цьому! Мир Україні потрібен і чим швидше, тим краще, але не ціною підвищення ризиків для майбутнього українців.

P.S.

Знаю, що у коментарях завжди знайдуться ті, хто скаже, що мир нам потрібен за всяку ціну. Головне, щоб не гинули люди. Хочу вам просто нагадати Бучу та Ірпінь. Загарбники – це нелюди. Вони готові підписати будь-який папірець, щоб поліпшити момент і напасти зі спини.