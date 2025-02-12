СБУ викрила російського агента ФСБ серед керівництва СБУ

Сьогодні затримано начальника штабу Антитерористичного центру СБУ, у затриманні брав участь особисто голова СБУ Василь Малюк.

За даними джерел Цензор.Нет, затримано Дмитра Козюру, кадрового співробітника СБУ, який понад 20 років перебував на посадах, які надають доступ до цілком таємної інформації, мав широке коло контактів в СБУ.

Козюра, за даними джерел, тривалий час ще не початку 2000-х років працював у кадровому відділі Академії СБУ, знайомився та мав повний доступ до особових справ усіх курсантів, тобто майже увесь офіцерський склад СБУ міг бути під контролем російської агентури.

На посаду начальника штабу АТЦ СБУ Козюра був призначений у 2016-му році. Служба у центральному апараті давала Козюрі можливості збирати інформацію не тільки стосовно свого напрямку роботи, але й по інших управліннях.

Одразу згадується, що у 2015-му році керівником одного з бойових управлінь Центру спецоперацій "А" був призначений генерал Валерій Шайтанов, який у 2014-му році, будучи одним з командирів спецпірозділу СБУ "Альфа" незаконно вступив у перемовини з російськими терористами та відмовився від застосування "Альфи" проти російських терористів у Слов'янську. Шайтанов був затриманий як російський агент у 2020-му році, у 2023-му засуджений за державну зраду. І ось ще один затриманий агент у АТЦ СБУ.

На початку війни в СБУ було викрито ще кілька високопосадових російських агентів в СБУ - передусім, начальник управління СБУ Криму Олег Кулініч, довірена особа екс-голови СБУ Івана Баканова. Екс-начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ бригадний генерал Андрій Наумов, також довірена особа Баканова, напередодні вторгнення втік та зараз затриманий за контрабанду у Сербії.

Масштаби проникнення агентури російських спецслужб в органи української влади вражають.

Затримання Козюри - ознака системної роботи по очищенню СБУ. Викриття та оприлюднення такої інформації на найвищому рівні викликає повагу.

Будемо чекати на нову інформацію та оприлюднення доказів у справі начальника штабу АТЦ СБУ.