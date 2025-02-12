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СБУ разоблачила российского агента ФСБ среди руководства СБУ

Юрий БутусовЮрий Бутусов

СБУ разоблачила российского агента ФСБ среди руководства СБУ
СБУ разоблачила российского агента ФСБ среди руководства СБУ

Сегодня задержан начальник штаба Антитеррористического центра СБУ, в задержании принимал участие лично председатель СБУ Василий Малюк.

По данным источников Цензор.Нет, задержан Дмитрий Козюр, кадровый сотрудник СБУ, более 20 лет находившийся на должностях, предоставляющих доступ к вполне тайной информации, имел широкий круг контактов в СБУ.

Козюра, по данным источников, долгое время еще не начала 2000-х годов работал в кадровом отделе Академии СБУ, знакомился и имел полный доступ к личным делам всех курсантов, то есть почти весь офицерский состав СБУ мог быть под контролем российской агентуры.

На должность начальника штаба АТЦ СБУ Козюра был назначен в 2016 году. Служба в центральном аппарате давала Козюре возможности собирать информацию не только по своему направлению работы, но и по другим управлениям.

Сразу упоминается, что в 2015-м году руководителем одного из боевых управлений Центра спецопераций "А" был назначен генерал Валерий Шайтанов, который в 2014-м году, являясь одним из командиров спецпираздела СБУ "Альфа" незаконно вступил в переговоры с российскими террористами и отказался от применения. Шайтанов был задержан как российский агент в 2020 году, в 2023 осужден за государственную измену. И вот еще один задержанный агент в АТЦ СБУ.

В начале войны в СБУ были разоблачены еще несколько высокопоставленных российских агентов в СБУ - прежде всего, начальник управления СБУ Крыма Олег Кулинич, доверенное лицо экс-главы СБУ Ивана Баканова. Экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ бригадный генерал Андрей Наумов, также доверенное лицо Баканова, накануне вторжения скрылся и сейчас задержан за контрабанду в Сербии.

Масштабы проникновения агентуры российских спецслужб в органы украинской власти впечатляют.

Задержание Козюры – признак системной работы по очистке СБУ. Разоблачение и обнародование такой информации на самом высоком уровне вызывает уважение.

Будем ждать новой информации и обнародования доказательств по делу начальника штаба АТЦ СБУ.

Источник:facebook.com

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