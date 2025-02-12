СБУ разоблачила российского агента ФСБ среди руководства СБУ

Сегодня задержан начальник штаба Антитеррористического центра СБУ, в задержании принимал участие лично председатель СБУ Василий Малюк.

По данным источников Цензор.Нет, задержан Дмитрий Козюр, кадровый сотрудник СБУ, более 20 лет находившийся на должностях, предоставляющих доступ к вполне тайной информации, имел широкий круг контактов в СБУ.

Козюра, по данным источников, долгое время еще не начала 2000-х годов работал в кадровом отделе Академии СБУ, знакомился и имел полный доступ к личным делам всех курсантов, то есть почти весь офицерский состав СБУ мог быть под контролем российской агентуры.

На должность начальника штаба АТЦ СБУ Козюра был назначен в 2016 году. Служба в центральном аппарате давала Козюре возможности собирать информацию не только по своему направлению работы, но и по другим управлениям.

Сразу упоминается, что в 2015-м году руководителем одного из боевых управлений Центра спецопераций "А" был назначен генерал Валерий Шайтанов, который в 2014-м году, являясь одним из командиров спецпираздела СБУ "Альфа" незаконно вступил в переговоры с российскими террористами и отказался от применения. Шайтанов был задержан как российский агент в 2020 году, в 2023 осужден за государственную измену. И вот еще один задержанный агент в АТЦ СБУ.

В начале войны в СБУ были разоблачены еще несколько высокопоставленных российских агентов в СБУ - прежде всего, начальник управления СБУ Крыма Олег Кулинич, доверенное лицо экс-главы СБУ Ивана Баканова. Экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ бригадный генерал Андрей Наумов, также доверенное лицо Баканова, накануне вторжения скрылся и сейчас задержан за контрабанду в Сербии.

Масштабы проникновения агентуры российских спецслужб в органы украинской власти впечатляют.

Задержание Козюры – признак системной работы по очистке СБУ. Разоблачение и обнародование такой информации на самом высоком уровне вызывает уважение.

Будем ждать новой информации и обнародования доказательств по делу начальника штаба АТЦ СБУ.