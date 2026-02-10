РосЗМІ на вухах: ЗСУ прорвали фронт на Запоріжжі

ЗСУ прорвали фронт на Запоріжжі на 16 км, — росЗМІ другу добу на вухах. Український Генштаб поки не підтверджує, але це звичний стиль. Наші не поспішають доки вже залізобетонно не закрепілися.

Крім того, є успіхи на Харківщині. 18-та дивізія ЗС рф, яка зайшла сюди для створення "буферної зони", почала втрачати захоплені населені пункти. Так, у Чугунівці російські військові, що перебували під ударами ЗСУ в мороз, почали здаватися в полон.

Також активно здавалися в полон окупанти під Часов Яром.