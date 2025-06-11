У суспільстві поступово згасають сподівання світ, а громадяни адаптуються до режиму "вічної СВО". Про це повідомив близький до адміністрації президента Телеграм-канал "Незигар" із посиланням на джерело у владі. При цьому автори каналу зазначають, що "ефект останнього вагону" – коли люди намагалися отруїтися на війну заради короткострокової вигоди, сподіваючись, що реально воювати їм уже не доведеться, майже вичерпано. Однак вони запевняють, що "проблем із добровольцями немає", оскільки фінансове становище людей погіршується, і вони ще сподіваються заробити на війні, пише у своєму матеріалі СЕРА.

Раніше ми вже зазначали, що отримати обіцяні "фронтові" стає дедалі важче, оскільки виплати за поранення суттєво знизилися, а довести статус ветерана бойових дій стало значно складніше. Однак останнім часом додалася ще одна проблема: більшу частину зароблених на війні грошей військовослужбовцям доводиться витрачати прямо на фронті – якщо вони хочуть повернутися додому живими та отримати хоча б мінімальні поблажки.

Незалежні журналісти з'ясували, що у солдатів все частіше відбирають фронтові виплати, які зараз у сумі можуть становити понад три мільйони рублів. Роблять це власні командири, які вводять розцінки на послуги, від отримання яких залежить життя і здоров'я військових.

Наприклад, тюменець Віктор Свободчиков уже рік намагається домогтися притягнення до відповідальності своїх командирів, написавши заяви до військової прокуратури та Слідчого комітету. За його словами, за можливість сходити у відпустку з нього вимагали мільйон карбованців. Окрема плата стягується за можливість брати участь у наступному штурмі. Віктор стверджує, що гроші вимагали навіть у тих, хто отримав виплати за поранення. Тих, хто відмовився платити, били або погрожували вивезти за лінію фронту без зброї.

Зважаючи на негласну заборону на розгляд будь-яких скарг на фронтових командирів, шанси, що Віктор досягне справедливості, невеликі. Журналісти "Важливих історій" зазначають, що здирство на фронті процвітає повсюдно. Солдати змушені платити не лише за можливість уникнути "м'ясних штурмів". За гроші на війні можна купити довідку про поранення, роботу подалі від передової або просто можливість відсидітись у тилу. Нерідко буває, що командири вимагають у військових гроші не як хабарі за якісь послуги, а просто так – побиття і тортури.

Ще одна категорія людей, які заробляють на військових, – це так звані "чорні вдови". Так називають жінок, які виходять заміж за солдатів, познайомившись із ними за листуванням або під час коротких відпусток військових – виключно з метою отримання виплат після їхньої смерті. Командири визнають, що якщо в 2023 році вдови благали командування за будь-яку ціну витягнути тіло загиблого чоловіка, зараз їх цікавлять в основному тільки виплати. Ще на початку поточного року незалежні журналісти знайшли як мінімум 174 сім'ї, члени яких активно позиваються один до одного за "гробові" виплати за загиблих солдатів.

Заробляють на військових і ті, хто обманом заманює їх на фронт - наприклад, гарантуючи, що вони будуть служити виключно в будівельних батальйонах інженерних військ, а то й водіями чи охоронцями далеко від передової. Оголошення розміщуються на популярному в Росії сайті "Авіто" або інших, подібних до нього. У текстах вербувальники представляються співробітниками московської адміністрації чи організаціями, які розвозять гуманітарну допомогу.

Найчастіше жертвами обману стають наївні провінціали. Їм оплачують проїзд до Москви та заманюють у військкомат, звідки направляють безпосередньо на фронт. З одного боку, вербувальники отримують свій відсоток за кожну людину, з іншого, самі люди, які проти волі потрапили на фронт, будуть раді віддати будь-які гроші, щоб вибратися з зони бойових дій. Журналісти повідомляють, що у низці сіл у Центральній Росії чоловіків просто викрадають, щоб відправити на війну. Нерідко викрадачі отримують доступ до банківських рахунків своїх "підопічних" і виводять гроші, отримані за участь у війні.

На цьому тлі нікуди не зникли проблеми, про які ми писали раніше, наприклад, неможливість отримати виплати за поранення. Військовослужбовці розповідають, як місяцями лежать у шпиталях, намагаючись відновити пошкоджені кінцівки, і весь цей час не можуть досягти ні обіцяних виплат за поранення, ні страховки. Не допомагають навіть звернення до військової прокуратури. Непоодинокі випадки, коли військові частини та госпіталі відмовляються підтверджувати, що людина служила або лікувалась у них.

Один із таких випадків навіть привернув увагу депутата Держдуми РФ від Свердловської області Максима Іванова. Парламентарій написав про єкатеринбурзького розвідника, якому не лише не виплатили компенсації за поранення, а й з листопада відмовилися навіть платити зарплату. Раніше у Тюмені відмовили у виплатах сім'ям 15 учасників "СВО".

Ця тенденція має досить серйозне значення з огляду на те, що навіть прокремлівські джерела визнають: основним мотивом підписання контрактів з Міноборони є фінансовий. У міру того, як чутки про те, що відбувається на фронті, доходитимуть до російських регіонів, кількість випробувати долю на передовій скорочуватиметься.

Ще один наслідок повальної корупції на фронті – це труднощі у роботі пропаганди. У російській глибинці практично немає доступу до незалежних ЗМІ, проте неможливо заглушити чутки, які поширюються тими, хто повертається з війни, або їх близькими. При цьому ореол, що створюється пропагандою навколо ветеранів війни, надає їхнім словам особливої ваги. Це не означає, що пересічні росіяни почнуть протестувати проти війни. Однак бачачи її корумповану та цинічну суть, вони навряд чи зможуть вважати цю війну "справедливою" та "народною".