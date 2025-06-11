Российские солдаты вынуждены отдавать заработанное на войне за возможность выжить

В российском обществе постепенно угасают надежды на мир, а граждане адаптируются к режиму "вечной СВО". Об этом сообщил близкий к администрации президента Телеграм-канал "Незыгарь" со ссылкой на источник во власти. При этом авторы канала отмечают, что "эффект последнего вагона" – когда люди пытались отравиться на войну ради краткосрочной выгоды, надеясь, что реально воевать им уже не придется, "почти исчерпан". Однако они уверяют, что "проблем с добровольцами нет", поскольку финансовое положение людей ухудшается, и они все еще надеются заработать на войне, пишет в своем материале СЕРА.

Ранее мы уже отмечали, что получить обещанные "фронтовые" становится все труднее, поскольку выплаты за ранения существенно снизились, а доказать статус ветерана боевых действий стало значительно сложнее. Однако в последнее время добавилась еще одна проблема: большую часть заработанных на войне денег военнослужащим приходится тратить прямо на фронте – если они хотят вернуться домой живыми и получить хотя бы минимальные поблажки.

Независимые журналисты выяснили, что у солдат все чаще отбирают фронтовые выплаты, которые сейчас в сумме могут составлять свыше трех миллионов рублей. Делают это собственные командиры, вводящие расценки на "услуги", от получения которых зависит жизнь и здоровье военных.

К примеру, тюменец Виктор Свободчиков уже год пытается добиться привлечения к ответственности своих командиров, написав заявления в военную прокуратуру и Следственный комитет. По его словам, за возможность сходить в отпуск с него вымогали миллион рублей. Отдельная плата взимается за возможность не участвовать в следующем штурме. Виктор утверждает, что деньги вымогались даже у тех, кто получил выплаты за ранение. Отказавшихся платить избивали или угрожали вывезти за линию фронта без оружия.

Принимая во внимание негласный запрет на рассмотрение любых жалоб на фронтовых командиров, шансы, что Виктор добьется справедливости, невелики. Журналисты "Важных историй" отмечают, что вымогательство на фронте процветает повсеместно. Солдаты вынуждены платить не только за возможность избежать "мясных штурмов". За деньги на войне можно купить справку о ранении, работу подальше от передовой или просто возможность отсидеться в тылу. Нередко бывает, что командиры вымогают у военных деньги не в качестве взяток за какие-то услуги, а просто так – избиениями и пытками.

Еще одна категория людей, которые зарабатывают на военных – это так называемые "черные вдовы". Так называют женщин, которые выходят замуж за солдат, познакомившись с ними по переписке или во время кратких отпусков военных – исключительно с целью получения выплат после их смерти. Командиры признают, что, если в 2023 году вдовы умоляли командование любой ценой вытащить тело погибшего супруга, сейчас их интересуют в основном только выплаты. Еще в начале текущего года независимые журналисты нашли как минимум 174 семьи, члены которых активно судятся друг с другом за "гробовые" выплаты за погибших солдат.

Зарабатывают на военных и те, кто обманом заманивает их на фронт – к примеру, гарантируя, что они будут служить исключительно в строительных батальонах инженерных войск, а то и вовсе водителями или охранниками далеко от передовой. Объявления размещаются на популярном в России сайте "Авито" или других, подобных ему. В текстах вербовщики представляются сотрудниками московской администрации или организациями, развозящими гуманитарную помощь.

Чаще всего жертвами обмана становятся наивные провинциалы. Им оплачивают проезд до Москвы и заманивают в военкомат, откуда направляют напрямую на фронт. С одной стороны, вербовщики получают свой процент за каждого человека, с другой, сами люди, против воли попавшие на фронт, будут рады отдать любые деньги, чтобы выбраться из зоны боевых действий. Журналисты сообщают, что в ряде деревень в Центральной России мужчин попросту похищают, чтобы отправить на войну. Нередко похитители получают доступ к банковским счетам своих "подопечных" и выводят их деньги, полученные за участие в войне.

На этом фоне никуда не исчезли те проблемы, о которых мы писали ранее, к примеру, невозможность получить выплаты за ранения. Военнослужащие рассказывают, как месяцами лежат в госпиталях, пытаясь восстановить поврежденные конечности, и все это время не могут добиться ни обещанных выплат за ранение, ни страховки. Не помогают даже обращения в военную прокуратуру. Нередки случаи, когда воинские части и госпитали отказываются подтверждать, что человек служил или лечился у них.

Один из таких случаев даже привлек внимание депутата Госдумы РФ от Свердловской области Максима Иванова. Парламентарий написал о екатеринбургском разведчике, которому не только не выплатили компенсации за ранения, но с ноября отказались даже платить зарплату. Ранее в Тюмени отказали в выплатах семьям 15 участников "СВО".

Эта тенденция имеет достаточно серьезное значение, учитывая, что даже прокремлевские источники признают: основным мотивом подписания контрактов с Минобороны является финансовый. По мере того, как слухи о происходящем на фронте будут доходить до российских регионов, количество испытать судьбу на передовой будет сокращаться.

Еще одно последствие повальной коррупции на фронте – это трудности в работе пропаганды. В российской глубинке практически нет доступа к независимым СМИ, однако невозможно заглушить слухи, распространяемые теми, кто возвращается с войны, или их близкими. При этом ореол, создаваемый пропагандой вокруг ветеранов войны, придает их словам особый вес. Это не означает, что рядовые россияне начнут протестовать против войны. Однако видя ее коррумпированную и циничную суть, они вряд ли смогут считать эту войну "справедливой" и "народной".