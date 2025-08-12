Росії загрожує бензиновий голод. Російське ППО не може відбивати атаки українських безпілотників

Проти повітряна оборона (ППО) — сукупність засобів, організаційних заходів та бойових дій, які спрямовані на відбиття ворожих ударів з повітря, прикриття власних угрупувань наземних військ або важливих об'єктів у тилу. Основна мета російської ППО - відбиття ударів з повітря, прикриття власних військ та важливих об'єктів. Основні системи ППО, що використовуються Росією: С-300 - зенітний ракетний комплекс середньої дальності, здатний вражати цілі на відстані до 75 км та висоті до 27 км та С-400, який єрозвиненою версією С-300, з покращеними характеристиками. Крім того, це Панцирь С-1:зенітний ракетно-гарматний комплекс, призначений для ближнього прикриття та Тор -мобільний зенітний ракетний комплекс, що використовується для прикриття військ та об'єктів.

За останні кілька днів у різних регіонах Росії зафіксовано успішні атаки українських БПЛА по військово-промислових та інфраструктурних об'єктах. Так, 11.08.2025 українські БПЛА вразили Арзамаський приладобудівний завод у Нижегородській області, що розташований за 400 км від Москви. Завод виробляє комплектуючі до ракет Х-32 та Х-101, бортові комп'ютери, прилади. Підприємство входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння" - одного з найбільших об'єднань оборонної галузі Росії. По заводу потрапили щонайменше чотири безпілотники. 11.08.25 українські безпілотники також атакували дві промислові зони у Нижегородській області, включаючи одне із військових підприємств у Тулі. Географія ударів українських БПЛА російською територією продовжує розширюватися.

Зосередивши основні засоби ППО навколо Москви, російська влада залишила без захисту цілу низку критично важливих виробництв у регіонах. Нові українські нальоти відбуваються майже щодня. За першу декаду серпня офіційно підтверджено понад десять атак на російські підприємства, у тому числі нафто-переробні заводи. 09.08.2025 ударні українські дрони вразили термінал зберігання шахедів у Республіці Татарстан. 10.08.2025 внаслідок атаки українських дронів отримав пошкодження та зупинив прийом сировини Саратовський нафтопереробний завод (НПЗ) "Роснефти". Це НПЗ потужністю 5,8 млн. тонн на рік. Завод став третім НПЗ компанії "Роснефть" за останній тиждень, чию роботу порушили нальоти безпілотників. 02.08.2025 близько половини своїх потужностей зупинив найбільший в РФ Рязанський завод "Роснефти" (потужністю 13,8 млн. тонн на рік). Повністю припинив випуск палива найбільш оснащений у самарській групі "Роснефти" Новокуйбишевський нафто-переробний завод. Його потужність складає 8,3 млн. тонн на рік. 07.08.2025 під удар БПЛА потрапив Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. 10.08.2025 було вражено російський НПЗ "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереробка", розташований у місті Ухта (Республіка Комі), за 2000 кілометрів від кордону з Україною до точки враження. У зв'язку з цим відповідальний за енергетику віце-прем'єр-міністр РФ Олександр Новак 14.08.2025 проведе екстрену нараду з представниками нафтових компаній. Обговорюватиметься ситуація на ринку нафтопродуктів, де ціни з весни злетіли на 30% і продовжують зростати, всупереч забороні на вивіз бензину з країни. Так, у понеділок на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі вартість бензину Аі-95 шостий день поспіль встановила історичний рекорд, досягнувши майже 80 тисяч рублів за тонну, бензин Аі-92 подорожчав до 70 тисяч рублів за тонну.

Росії загрожує бензиновий голод. Російська ППО практично не може відбивати атаки українських безпілотників, а лише демонструє свою повну безпорадність. Країна, яка хвалиться перед усім світом мобільними системами протиракетної та проти космічної оборони, що начебто не мають аналогів, не в змозі захистити навіть власні підприємства в глибині Росії від атак українських дронів. Замість казок від російської влади про нову систему С-500 та що все "знаходиться під контролем" – ми свідки того, що все і скрізь горить навіть у глибокому тилу. Всю ППО стягнули до Москви, а поза межами цього регіону ефективність російських систем ППО викликає все більше сумнівів. В результаті виявилося, що російська ППО перевантажена, застаріла, не здатна до масштабного оновлення. Спроби наростити виробництво нових комплексів буксують: технології складні, обмежені потужності, радянська спадщина давно морально застаріла. Навіть перехід оборонних підприємств на цілодобовий режим не дав реального результату. Росія зіткнулася з системною кризою у сфері забезпечення власної повітряної безпеки, і технологічного виходу з неї в найближчому майбутньому не видно. Російський військово-промисловий комплекс дуже вразливий, частина виробництв унікальні, тому вироблену цими підприємствами продукцію неможливо швидко замінити. Також важко замінювати високотехнологічні установки ППО, що втрачаються в результаті нищення українською армією. Те, чим Росія завжди традиційно пишалася – неприступна ешелонована протиповітряна оборона – виявилася під ударом навіть не американських HIMARS, британських Storm Shadow чи німецьких Taurus, а простих українських безпілотників. Відстань до точки враження 2000 кілометрів – це вже більше ніж "червона лінія". Росія виявилася не здатною захистити навіть стратегічні військові об'єкти. А що далі? Є відомості, що ЗСУ вже має ракети, "що можуть долетіти і до середини Москви". Російська ППО останнім часом стає просто фікцією, саме це показала чергова недавня атака українських дронів на Чорноморське узбережжя Краснодарського краю. Сочі та Геленджик – курортні вітрини Росії опинилися в паніці. Кричать сирени, гримлять вибухи, місцева влада проводить хаотичну евакуацію, закрито аеропорти, десятки затриманих рейсів. І це вже буденність для багатьох росіян.

У той час, як Україна завдає точних ударів по військових об'єктах РФ, російська армія продовжує стріляти по українських житлових будинках. А для того, щоб цього уникнути, потрібна серйозна санкційна політика міжнародного співтовариства щодо Росії як країни-агресора. Євросоюз системно та комплексно вводить санкції щодо РФ. Цього очікують і від США. Та замість санкційного тиску на Путіна, який вже 4 місяці блокує ініціатив Д.Трампа щодо досягнення 30-денного перемир’я, президент США пропонує главі Кремля зустріч на Алясці, щоб домовлятися про закінчення війни не дотримуючись основ діючого міжнародного права та Статуту ООН. Говориться щодо обміну українських територій на українські території. Такого ще не було після Другої світової війни. Вашингтон має згадати, що йдеться про Україну, яка була серед 51 країн засновником ООН, тому що український народ заплатив свій вклад у перемогу над нацизмом майже 10 мільйонами своїх життів - це найбільше серед всіх народів Європи, включаючи росіян. Д.Трамп збирається до Китаю на відзначення 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, вважаючи, що Україна не може перемогти Росію, яка перемогла Наполеона і Гітлера, та спитав думку великого друга Путіна Орбана, який начебто дуже обізнана людина щодо російсько-української війни. Нагадаємо, що угорський прем’єр єдиний з усіх представників ЄС, який відмовився підписати спільну заяву щодо підтримки України напередодні зустрічі Трампа з Путіним на Алясці. Президент США запитав Орбана, чи може Україна перемогти Росію і той став тішитися розмірами Росії. "Він подивився на мене, ніби кажучи: "Яке дурне питання". Він сказав: "Росія – величезна країна, і вони воювали ціле своє життя. Це те, чим вони займаються. Це було дуже цікаво", – розповів Трамп, який так і не зрозумів, що без України СРСР ніколи не міг перемогти нацистську Німеччину, а Наполеон захопив і спалив Москву. Бонапарт програв росіянам тільки тому, що французькі солдати мали військовий одяг, який носять в Європі, де інший клімат взимку. В Росії вони просто замерзли.

Україна прагне не перемоги, а просто відкинути російські війська на їх власну територію. Чи вистачає в цьому Україні зброї? Звичайно ні. Адже США та Росія змусили Україну віддати свій величезний ядерний потенціал та стратегічні озброєння у грудні 1994 р. За підтримки Вашингтону все це забрала Росія, давши Україні разом з США та Великобританією, до яких долучилися Франція та Китай, гарантії безпеки та територіальної цілісності, які як виявилося нічого не варті. Тепер Росія використовує зброю, тоді отриману від України, проти українського народу. Зараз у України хочуть відібрати захоплені російською армією величезні території і знову дати гарантії безпеки. Путін і Трамп говорять, що несуть Україні мир, збираючись відібрати частку її території. Схоже було у 1938 році, коли Франція та Великобританія дозволили Гітлеру розчленити Чехословаччину. Усім вони заявляли, що принесли Європі мир, а насправді, через рік почалася кривава Друга світова війна.