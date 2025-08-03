О ролі особистості в історії цивілізації відомо багато. Наприклад, вважається, що Перша Світова почалася з пострілу сербського гімназиста Гаврила Принципа у Франца Фердинанда, спадкоємця австро-угорського трону.

Значно менше людство знає про те, наскільки здатні впливати на історію нікчеми. Але Дімон Медведєв явно має на меті закрити цю пізнавальну шпарину власною проспиртованою тушкою.

Він зі своїми райтерами, яким подобається палити на складі з боєприпасами, таки пригорнули до себе увагу Дональда Трампа. Що вкрай важко, бо спочатку треба відірвати цю увагу від дзеркала з написом "Найвеличніший!", але вдалося.

Медведєв звично гадив у Інтернеті, натякаючи Трампові на радянську систему "Мертва рука", яка створювалася, щоб самостійно завдати ядерного удару по агресору, навіть якщо керівництво СРСР буде знищено (це система "Периметр" розробки, звісно ж, КБ "Південне" з Дніпра). Натомість, Трамп відправив на чергування до Північного Льодовитого океану два підводних човна з балістичними ракетами "Трайдент". Загалом біля 300 боєголовок — отака купа термоядерних лайків під постом несамовитого Дімона.

Зрозуміло, що це зовсім не Апокаліпсис, не війна, і навіть рівень боєготовності ядерних сил США і рф не змінювався. Але зараз недоімперія обов’язково направить свою підводні човни поближче до США. Носії ядерної зброї, які повертаються у райони бойового чергування часів холодної війни — це недобре.

Під час протистояння двох супердержав було достатньо всіляких інцидентів, котрі могли мали глобальні катастрофічні наслідки. Але тоді США та СРСР керували притомні люди, які розуміли відповідальність за долю людства. А не нарциси різних ґатунків, які самі не знають, яку дурню утнуть наступної хвилини.