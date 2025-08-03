Роль ничтожества в истории

О роли личности в истории цивилизации известно многое. К примеру, считается, что Первая Мировая началась с выстрела сербского гимназиста Гаврила Принципа во Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского трона.

Значительно меньшее человечество знает о том, насколько способны влиять на историю ничтожества. Но Димон Медведев явно преследует цель закрыть эту познавательную щель собственной проспиртованной тушкой.

Он со своими райтерами, которым нравится курить на складе с боеприпасами, привлекли к себе внимание Дональда Трампа. Что крайне тяжело, потому что сначала надо оторвать это внимание от зеркала с надписью "Величайший!", но удалось.

Медведев привычно гадил в Интернете, намекая Трампу на советскую систему "Мёртвая рука", которая создавалась, чтобы самостоятельно нанести ядерный удар по агрессору, даже если руководство СССР будет уничтожено (это система "Периметр" разработки, конечно, КБ "Южное" из Днепра). Трамп отправил на дежурство к Северному Ледовитому океану две подводные лодки с баллистическими ракетами "Трайдент". Всего около 300 боеголовок — такая куча термоядерных ругательств под постом исступленного Димона.

Понятно, что это вовсе не Апокалипсис, не война, а также уровень боеготовности ядерных сил США и России не менялся. Но сейчас недоимперия обязательно направит свою подлодку поближе к США. Носители ядерного оружия, возвращающиеся в районы боевого дежурства времен холодной войны – это нехорошо.

Во время противостояния двух супердержав было достаточно всяческих инцидентов, которые могли иметь глобальные катастрофические последствия. Но тогда США и СССР руководили сознательные люди, понимавшие ответственность за судьбу человечества. А не нарциссы разных сортов, которые сами не знают, какую дураку сделают в следующую минуту.