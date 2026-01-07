Революції будуть трендом 2026 року та десятиліття

Трамп операцією з арештом Мадуро запустив транзит влади у Венесуелі і став ніби акушером революції в ній, яка почалася синхронно з революцією в Україні восени 2013 р. Українцям сприйняття революції як свята одразу зіпсували московити військовою інтервенцією. У венесуельців все також було дуже складно, але Трамп подарували їм це відчуття свята. У Перу, Іспанії, Італії та інших країнах, де багато емігрантів із Венесуели, це видно на вулицях.

Венесуельці там, близько 20% її громадян, святкують арешт диктатора. Чависти, побоюючись, що святкування видачі ними Мадуро у США розпочнеться і у Венесуелі, прогнали вулицями столиці 3 січня колони своїх "тітушок" на мотоциклах. Але чависти не можуть довго змушувати венесуельці стримувати радість. Мадуро немає – це факт, який не можна приховати.

Мадуро видали спецназу США самі чависти. Операція "Нічна кувалда" пройшла майже без крові. Охорона опору до ладу не надала. Облоги палацу не було. У столиці лише відключали світло, "поклали" трохи Інтернет і було близько семи вибухів. Сім вибухів у країні, яка на третину більша за Україну, це з погляду українця, майже ні про що. Тим більше, що їхньою метою було придушити радари ППО, щоб гелікоптер із Мадуро не збили самі чависти.

У Венесуелі за сприяння США розпочався транзит влади, головою якої оголошено віце-президента Делсі Родрігеса і Трампа заявив на прес-конференції, що готовий вести з нею переговори. Дружину Мадуро видали разом із ним, оскільки у "соціалістичній" Нікарагуа дружина диктатор Даніеля Ортегі має офіційний титул співправительки. Ортега не зміг придбати таку кількість двійників як у "путіна", яких, як жартує Сі Цзіньпін, може вистачити на 150 років. Тому чависти видали і дружину Мадуро, щоб транзит влади не відхилився від наміченого курсу.

Видали, коли Мадуро за кілька годин до початку "Нічної кувалди" заявив, що хоче особистих переговорів із Трампом про наркотики, нафту та інше. Такі переговори могли призвести до іншого сценарію транзиту, що не влаштовувало якусь частину чавістів і просили США розпочати операцію. Вийшло дуже цікаво: увечері в п'ятницю Мадуро заявляє про свою готовність до почесної капітуляції і хоче обумовити її умови, саме цього від нього два місяці добивався Трамп. Але вночі гримлять вибухи і вранці світ дізнається – Мадуро заарештовано і його везуть до США, де він точно матиме можливість поговорити з Трампом.

Висновок – треба вчасно погоджуватися, коли Трамп сказав тобі, що ти диктатор і настав час тобі валити. Чависти і кубинці тепер для пристойності обурюються, що вони ні до чого. Трамп каже, кубинці "колонізували" Венесуелу, і тепер вона позбудеться їхнього засилля. Це може бути як прихованою формою подяки за сприяння, так і відображенням розбіжностей чавістів із кубинцями. Скоро це стане зрозумілим. Але вже очевидно, транзит влади у Венесуелі запущено на повну.

Трамп витонченим рухом спецназу США позбавив венесуельців необхідності будувати барикади і штурмувати палац шахрая Мадуро, який відмовився в 2024 р. визнати поразку на виборах. Революція до цього моменту йшла зигзагами більше 11 років і після чергового рішення Мадуро і чавістів не йти, здавалося, що Венесуела приречена ще довгі роки темряви. Політологи тоді почали міркувати про стійкість авторитарних режимів та безперспективність революцій у сучасному світі. Трамп та його спецназ цю теорему спростували.

Трамп дарує венесуельцям новий шанс змінити владу за допомогою бюлетенів, а не гвинтівок. Імовірність його реалізації дуже висока і не лише тому, що чависти за 26 років беззмінного перебування при владі дістали більшість венесуельців. Є два фактори, сприятливі для цього.

Перший – ситуативний. Конституційний суд, дотримуючись інструкцій, видав 3 січня папір, що віце-президент Делсі Родрігес виконуватиме обов'язки президента 90 днів. Цей термін можна продовжити ще 90 днів, але з більше. Тож через 90 чи 180 днів мають пройти президентські вибори. Чависти – націонал-соціалісти, хай і розгильдяї, а не нордичного типу, але конституція у них не на пуазі. Можна переписати конституцію, але не за умов, коли діє другий фактор і біля берегів стоїть флот США.

Другий чинник – ситуація з нафтовидобуванням та вивезенням нафти. Чависти довели видобуток нафти рівня нерентабельності. Трамп запропонував їм угоду – нове устаткування рахунок США та інвестиції у його установку. Тому на прес-конференції він і говорив, що нафта у Венесуелі може потекти рікою і обіцяв зробити її такою ж великою країною, як і США. Але вимагає гарантій, якщо США вкладуться, потім не з'явиться якийсь новий Уго Чавес і все це не відбере, назвавши красиво "соціалістичною націоналізацією". Тому Трамп і каже, що чависти за Уго вкрали гроші у північних американців, і потребує гарантій, що надалі таке не повториться. Якщо не згодні, то тягайте нафту зі свердловин відрами на мотузках.

Якась частина верхівки чавістів прийняла ці умови Трампа, тому й видала йому швиденько Мадуро, коли запідозрила, що інше угруповання ще хоче поторгуватися. Єдиною гарантією, що умови угоди виконуватимуться – це прихід до парламенту та уряду демократів та їхнього лідера Марії Карини Мачадо, загнаних чавістами у підпілля. Де-факто Трамп змовився з умовними та не умовними лібералами серед чавістів на користь демократів, чим надав нового подиху та надії революції. Себе теж не образив.

Тож через 90 чи 180 днів президентські вибори у Венесуелі відбудуться і не виключено, що разом із парламентськими. Якщо не відбудуться, то й угоди не буде і флот США залишиться перехоплювати танкера. Намальовані на них за ніч прапори РФ вже не будуть на заваді, як минулого разу, коли за добу до "Ночі кувалди" вирішили не ускладнювати ситуацію через таку дрібницю, як мільйон бочок нафти. Є й план "Б" на випадок, якщо чависти тягнуть із виборами. Загальний контур його виник ще 2024 р. при Байдені, і 2025 р. його відшліфували. Але, як сказав Трамп на брифінгу, він сподівається, що до цього не дійде.

Зрозуміло, транзит влади – це ще не сама революція, і чависти у політичному житті Венесуели та у її парламенті залишаться і після виборів. Але Трамп вже запускає глобальний революційний процес і не лише у Венесуелі, Ірані чи Аргентині, а й інших країнах. 2026 рік, що починається, і все десятиліття ще назвуть епохою нових революцій.

До речі, заявки на революції, транзити влади тощо, у тому числі від іноземців, у Білому домі приймають за адресою.