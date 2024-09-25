Дозвіл на удари вглиб Росії — предмет торгу США та Москви?

Білий дім говорить: Байден своє рішення по забороні на удари далекобійною зброєю не змінив.

Слід розуміти наступним чином: він може змінити це рішення, якщо Путін дасть негативну відповідь на розстелену "червону доріжку" і фактичне запрошення до компромісних переговорів.

Від Путіна чекають сигнал згоди на переговори про Україну. Паралельно це можна обгорнути під соусом переговорів щодо Третього договору СНО. Офіційний меседж Москві Вашингтон уже послав. Якщо він каже "ні" - рішення по "далекобою" буде ухвалено.