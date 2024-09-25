Разрешение на удары вглубь России – предмет торга США и Москвы?

Белый дом говорит: Байден свое решение по запрету на удары дальнобойным оружием не изменил.

Следует понимать следующим образом: он может изменить это решение, если Путин даст отрицательный ответ на расстеленную красную дорожку и фактическое приглашение к компромиссным переговорам.

От Путина ждут сигнала согласия на переговоры об Украине. Параллельно это можно обернуть под соусом переговоров по Третьему договору СНВ. Официальный месседж Москве Вашингтон уже послал. Если он говорит "нет" - решение по "дальнобою" будет принято.