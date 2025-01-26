Путін заметушився під Трампом: його можуть змусити піти на поступки

Путін уже став метушитися під Трампом: лестить, підіграє трампівській параної з приводу "вкраденої перемоги на виборах", намагається перекласти на Зеленського відповідальність за власне небажання вести переговори з Україною (мовляв, не ми, а вони законодавчо переговори заборонили).

Це означає, що навіть досить порожні поки що погрози Трампа налякали Путіна (російський експорт до США і так відносно невеликий, підвищення тарифів на нього - абсолютно безглузде). Можна уявити собі, щоб було б із боягузливим російським диктатором, якби Трамп пригрозив чимось реально небезпечним.

У Трампа є інструмент, який здатний змусити Путіна піти на поступки. Це постачання сучасних ракет, здатних дістати російського диктатора і його оточення. Для Путіна найголовніший пріоритет - власна безпека. Він, як і вся його верхівка, найбільше трясеться за свою шкуру - це його слабке місце, ось по ньому і треба було бити.

Маючи американські Томогавки, українці могли б реально загрожувати життю диктатора і його оточення, наприклад, спробувати накрити Путіна в одній із його резиденцій. Ну припустимо, він знову заховався б у бункер. Але все керівництво країни в бункери не сховати. Почався б вогонь по путінських центрах влади. Це не міфічний Орешник. Томагавків у американців багато і вони ефективні. Ними можна було б налякати і хаотизувати Кремль. Ймовірно, що навіть просто погроза поставок Томагавків у серйозній кількості відразу зробила б Путіна поступливішим.

Чи може на це піти Трамп? Може, якщо зрозуміє, що таким чином, уславиться "великим миротворцем", який змусив Путіна зупинити війну. Хто б йому пояснив.