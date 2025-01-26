Путин засуетился под Трампом: его могут заставить пойти на уступки

Путин уже стал суетиться под Трампом: льстит, подыгрывает трамповской паранойи по поводу "украденной победы на выборах", пытается перевести на Зеленского ответственность за собственное нежелание вести переговоры с Украиной (мол, не мы, а они законодательно переговоры запретили).

Это значит, что даже достаточно пустые пока угрозы Трампа напугали Путина (российский экспорт в США и так относительно невелик, повышение тарифов на него - абсолютно бессмысленно). Можно представить себе, чтобы было бы с трусоватым российским диктатором, если бы Трамп пригрозил чем-то реально опасным.

У Трампа есть инструмент, который способен заставить Путина пойти на уступки. Это поставки современных ракет, способных достать российского диктатора и его окружение. Для Путина самый главный приоритет - собственная безопасность. Он, как и вся его верхушка, больше всего трясется за свою шкуру - это его слабое место, вот по нему и надо было бить.

Имея американские Томогавки, украинцы могли бы реально угрожать жизни диктатора и его окружения, например, попытаться накрыть Путина в одной из его резиденций. Ну предположим, он вновь запрятался бы в бункер. Но все руководство страны в бункеры не спрятать. Начался бы огонь по путинским центрам власти. Это не мифический Орешник. Томагавков у американцев много и они эффективны. Ими можно было бы напугать и хаотизировать Кремль. Вероятно, что даже просто угроза поставок Томагавков в серьезном количестве сразу сделала бы Путина сговорчивее.

Может ли на это пойти Трамп? Может, если поймет, что таким образом, прослывет "великим миротворцем", заставившим Путина остановить войну. Кто бы ему объяснил.