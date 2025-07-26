Вороги України на Заході - від Тейлор Грін до німецької АдГ - очікувано вчепилися в "антикорупційні протести": навіщо, мовляв, допомагати Україні, якщо все одно розікрадуть. Гірше того, напружилися і друзі України в Європі.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що Росія використовує внутрішні протести в Україні як інструмент інформаційної війни, щоб дискредитувати українське керівництво і послабити міжнародну підтримку Києва.

Утім, і так зрозуміло, кому це вигідно. Росія намагається наступати на Україну одночасно на фронті та в інформаційному просторі, щоб зруйнувати єдність країни, організувати хаос, підірвати оборону зсередини.

Знаєте, як виглядає з боку, з Німеччини, ситуація з "антикорупційними протестами" в Україні? Озброєні бандити намагаються зламати двері і увірватися в будинок, щоб пограбувати і вирізати сім'ю, яка там живе. А сім'я скандалить з приводу того, чия черга мити посуд.

Я принципово не даю коментарів щодо внутрішньополітичної ситуації в Україні. І зараз не готовий оцінювати, чи було правильним рішення Зеленського про встановлення президентського контролю над антикорупційними органами, тим паче президент уже готовий його скоригувати. Зрозуміло, що проблема корупції реальна, і більшість учасників протестів щиро хочуть добра своїй країні. Однак ці протести приховано роздмухує російська п'ята колона, завдання якої - дестабілізувати політичну ситуацію в Україні.

Путін хоче - і не приховує цього - знищити Україну як незалежну державу, а українців як самостійний народ. Практика російської влади на окупованих територіях свідчить, що вона намагається провести культурний геноцид, знищити українську мову і культуру. Кремль прагне, за прикладом свого китайського великого брата, перетворити Україну на подобу Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю, тобто на великий концтабір, де корінне населення перебуває під тотальним контролем і репресується за найменші прояви самобутності. Влаштовувати внутрішні розбірки в умовах такої страшної загрози - смерті подібно.