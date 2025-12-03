Путін посміявся над сімʼєю Трампа

Як і слід було очікувати, "човникова дипломатія" Віткоффа і Кушнера призвела до їхнього публічного зганблення. Замість того, щоб зустрітися із Зеленським у Європі і передати йому пропозиції Путіна — яких, звісно, просто немає – пара ділків відправилися до Вашингтона жалітися Трампу, що їх обмакнули обличчям у гімно. Сподіваюся, що хоча б путінське.

Відбулося це тому, що Трамп, як завжди, невірно прочитав сигнали Путіна, а Віткофф з його некомпетентність і жадібністю йому допоміг помилитися. І обидва втягнули в цю безнадійну справу Кушнера, який звик з’являтися в момент успіху — і тут такий сімейний облом!

І це якраз дуже добре. Ось де головна помилка Путіна в цьому раунді – посміятися над сімʼєю Трампа і дати американському президенту можливість прокинутися.

Якщо, звісно, Трамп захоче скористуватися такою можливістю.