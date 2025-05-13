Путін потрапив у пастку Трампа

Інтрига...

До заяви Трампа, про його потенційну присутність 15 травня у Стамбулі, вірогідність зустрічі Зеленського з Путіним була менше 0,1%. Але після вкиду від Трампа ситуація кардинально змінилася. Путін може послати Зеленського і не приїхати у Стамбул, але послати Трампа не може. І це для нього пастка. Пастка в яку він загнав себе сам.

Але мені цікаво, що зараз будуть вигадувати у Кремлі, щоб уникнути польоту до Стамбулу 15 травня? До речі, як варіант, може сказати, що в нього закінчилися валізи в які він гадить, а у незнайомі валізи він не може. Це буде хоч якесь виправдання. Все інше навряд чи спрацює. Тому у Кремлі будуть шукати, як відпітляти. І будуть сподіватися, що Трамп не прилетить