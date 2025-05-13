Путин попал в ловушку Трампа

Интрига...

К заявлению Трампа о его потенциальном присутствии 15 мая в Стамбуле вероятность встречи Зеленского с Путиным была менее 0,1%. Но после вброса от Трампа ситуация кардинально поменялась. Путин может послать Зеленского и не приехать в Стамбул, но Трампа послать не может. И это для него ловушка. Ловушка в которую он загнал себя сам.

Но мне интересно, что сейчас будут придумывать в Кремле во избежание полета в Стамбул 15 мая? Кстати, как вариант, может сказать, что у него закончились чемоданы в которые он гадит, а в незнакомые чемоданы он не может. Это будет хоть какое-нибудь оправдание. Все остальное вряд ли сработает. Потому в Кремле будут искать, как отпитывать. И будут надеяться, что Трамп не прилетит