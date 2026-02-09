Путін переможе не стільки Україну, як світовий порядок після Другої світової
Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати і Російська Федерація обговорюють питання підписання так званого пакету Дмитрієва, тобто економічної угоди аж на 12 трильйонів доларів, яка включатиме амбітні проекти економічного співробітництва між двома країнами.
Але, за словами Зеленського, ця угода також передбачатиме питання, які стосуються завершення російсько-української війни, тобто суверенітету і територіальної цілісності України.
Зеленський говорить про те, що Україна ніколи не погодиться із підходом, який буде пов'язувати економічну угоду між Сполученими Штатами та Російською Федерацією з питаннями суверенітету самої України.
Але якщо замислитися, у цьому повідомленні українського президента немає великої сенсації.
Адже сам той факт, що на перемовному треку з Російською Федерацією з’явилися Стів Вітхов та Джаред Кушнер, які завжди ставили фінансові інтереси Сполучених Штатів і свої власні вище за якісь питання моралі і міжнародного права у політиці.
Дивуватися такому повороту подій не варто.
Як не варто і забувати, що Путін саме для того і призначив Кирила Дмитрієва своїм спеціальним представником по зв’язках з іншими країнами, щоб Дмитрієв обговорював із Вітхофом і Кушнером саме економічні аспекти ситуації, а зовсім не питання, пов’язані із великою політикою.
Ну і, звісно, в такій ситуації всі ті економічні прожекти, які Путін пропонує Трампу, можуть тільки посилювати бажання американського президента завершити російсько-українську війну якнайшвидше, щоб знайти можливість домовленостей з економічних питань.
І мені здається, що в цьому аспекті не має дивувати і те, що Сполучені Штати намагаються знайти вирішення питання російсько-української війни вже наступними місяцями.
Зеленський підтвердив цю інформацію, яка з’явилася у інформаційних агенціях, і підкреслив, що вона може бути пов’язана із довиборами у Сполучених Штатах.
Але, як на мене, мова йде не стільки про зацікавленість Трампа у тому, щоб зосередитися на довиборах, які можуть завершитися розгромом Республіканської партії у Конгресі Сполучених Штатів, скільки бажанням отримати швидкий результат і зафіксувати ті економічні домовленості, які можуть обговорюватися окремо російською та американською стороною.
Також є важливим той факт, що Сполучені Штати не бачать європейців в ролі тих учасників подій, які гарантуватимуть українську безпеку і будуть моніторити саме питання припинення вогню, якщо взагалі сторонам вдасться домовитися щодо цього припинення.
Український президент говорить саме про Сполучені Штати, Україну і Росію як сторони такого моніторингу.
І тут виходить, що з одного боку Дональд Трамп весь час говорить про те, що питання завершення російсько-української війни – це питання Європи і що європейці мають подбати про свою безпеку.
А коли мова йде про практичні аспекти такої безпеки, звісно ж, у президента Сполучених Штатів не знаходиться місця для європейців ані за столом для перемовин, ані коли мова буде йти про припинення вогню між Росією і Україною.
І з цієї точки зору ми теж маємо зрозуміти, що всі ці апеляції до європейських країн щодо їхньої участі у питанні завершення російсько-української війни цікаві для американського президента тільки тоді, коли потрібно перекласти на них відповідальність за відсутність якихось реальних домовленостей із Путіним.
Та ба більше, звинуватити в тому, що саме європейська позиція заважає трампівським миротворчим зусиллям, бо не дає можливості домовитися із Путіним так, як цього бажав би американський президент.
Ну і ми маємо зрозуміти ще одну річ.
Як тільки Путін бачить, що його пропозиції підживлюють жадібність представників найближчого оточення Трампа, а може, і самого американського президента, він починає висувати нові досить серйозні умови, які з точки зору російського президента мають остаточно поховати міжнародне право і посилити його власні позиції у діалозі із Сполученими Штатами.
Так, можна зрозуміти, що знову виникло питання визнання Сполученими Штатами російського статусу Криму.
Нагадаю, що ця ідея присутня у діалозі між Путіним і Трампом практично з перших днів після повернення американського президента до Овального кабінету.
І можна чітко сказати, що якщо Трамп погодиться із цією ідеєю Путіна і Сполучені Штати офіційно визнають, що окупований і анексований Росією Крим є суб’єктом Російської Федерації, це і буде похорон міжнародного права, здійснений вже спільними зусиллями президента Сполучених Штатів і президента Російської Федерації.
Буде очевидним, що Сполучені Штати погоджуються з ідеєю, згідно із якою зміна кордонів у Європі може здійснюватися силою, а потім визнаватися країнами цивілізованого світу як норма.
Але Путін бачить, що коли мова йде про якісь там міфічні 12 трильйонів доларів, можна собі уявити, що Дмитрієв може і збільшити ціну таких домовленостей.
Американський президент втрачає зацікавленість у міжнародному праві та взагалі у авторитеті і престижі Сполучених Штатів на користь сумнівних політичних оборудок.
Володимир Зеленський підкреслює, що Україна ніколи не визнає такого підходу.
Але, як на мене, Росія і не буде вимагати на першому етапі від України погодитися на визнання російського статусу Криму, а буде педалювати визнання цього статусу саме Сполученими Штатами, сподіваючись, що згодом Вашингтон примусить до аналогічних кроків хоча б частину своїх союзників, а держави так званого глобального Півдня після рішення Дональда Трампа і самі без жодних проблем підуть на визнання російського статусу Криму, бо вважатимуть, що це буде покращувати їхні стосунки не тільки із Путіним, але й із самим Трампом.
І так можна буде сказати, що Путін переможе не стільки Україну, скільки той світовий порядок, який склався після Другої світової війни.
Ну, а це означатиме, що двері до третьої світової війни будуть розчинені спільними зусиллями і американського, і російського президентів.
Ось що означатиме ця угода про міфічні 12 трильйонів доларів між Росією та Сполученими Штатами, якщо вона буде супроводжуватися такого типу поступками з боку Вашингтона.