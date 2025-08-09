Путін використав Лукашенка для озвучування низки потрібних йому тез: основне

Шпіц буває балакучим.

Путін в черговий раз, точніше, два рази за останні 10 днів використав Лукашенко для озвучування низки потрібних йому тез із зовнішньої політики.

Якщо відкинути словесне сміття, то ключовими є:

Готовність до торгу з українського питання. Де можливий навіть обмін частини територій на політичні поступки з боку ЄС, США, НАТО. Бажання таки продати Вашингтону низку проектів співробітництва. Для цього можливий і п.1 В умовах коли "викласти на стіл" успіхи не виходить, традиційний шантаж ядерною зброєю, масштабуванням війни та готовністю "воювати до Дніпра". Остання, на цьому етапі.

Але головне, що прозирало, це тема РФ як домінанти у регіоні. Кумедно, особливо на тлі того, як російські інтереси викинули в Азербайджані, викидають на Південному Кавказі, майже викинули в Центральній Азії. У Молдові і навіть Грузії (тут лише хмари, але гроза близько) 2025 року – складний для росії. В Україні зав'язли. І залишається Білорусь. Але й тут шпіц починає озиратися і дивитись куди можна піти погуляти. хоча поки що контролюємо.