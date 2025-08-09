Путин использовал Лукашенко для озвучивания ряда нужных ему тезисов: основное

Шпиц бывает разговорчивым.

Путин в очередной раз, точнее два раза за последние 10 дней использовал Лукашенко для озвучивания ряда нужных ему тезисов по внешней политике.

Если отбросить словесный мусор, то ключевыми являются:

Готовность к торгу по украинскому вопросу. Где возможен даже обмен части территорий на политические уступки со стороны ЕС, США, НАТО. Желание таки продать Вашингтону ряд проектов сотрудничества. Ради этого возможен и п.1 В условиях когда "выложить на стол" успехи не получается, традиционный шантаж ядерным оружием, масштабированием войны и готовностью "воевать до Днепра". Последнее, на этом этапе.

Но главное, что сквозило, это тема РФ как доминанты в регионе. Забавно, особенно на фоне того как российские интересы выбросили в Азербайджане, выбрасывают на Южном Кавказе, почти выбросили в Центральной Азии. В Молдове и даже Грузии (тут только тучи, но гроза близко) 2025 - сложный для россии. В Украине завязли. И остаётся Беларусь. Но и тут шпиц начинает оглядываться и смотреть куда можно пойти погулять. хотя пока что контролируем.