Путін погрожує дати 'приголомшливу' відповідь: скільки насправді Росія виробляє ракет і дронів-камікадзе, а скільки в запасі

Воєнний злочинець, який перебуває в розшуку Міжнародного кримінального суду, і за сумісництвом президент Росії Володимир Путін 23 жовтня пообіцяв на удари вглиб території Росії якусь "приголомшливу" відповідь, а потім став хвалитися "Буревісниками" і "Посейдонами". Ця заява, незважаючи на джерело – людину, яка обіцяла у 2022 році "жахливі наслідки" тим, хто буде допомагати Україні, й автора "ми ще толком нічого не починали", викликала бурхливі дискусії: а що ж собою може являти ця "приголомшлива" відповідь?

Російське керівництво, а також їхні придворні балакучі голови люблять погрожувати Україні за удари вглиб Росії різного роду незворотними, жахливими наслідками – і роблять вони це вже четвертий рік поспіль. Тим часом масштаби і характер регулярних ударів по території нашої країни, актів терору, які й так здійснювалися з 24 лютого 2022 року, змінилися. І не можна сказати, що для російських окупаційних військ у кращий, якісний бік.

Зрозуміло, протягом усього 2025 року ми спостерігаємо за тим, як РОВ інтенсифікують удари за допомогою комбінованих нальотів дронів, але ці нальоти, так само як і масовані ракетні удари, зокрема й такою унікальною ракетою, як РС-26 "Рубеж", вона ж "Орєшнік", ми вже бачили, і ними нас уже точно не "приголомшити". Тоді що може бути настільки "приголомшливим" за умовиводом Путіна?

Щоб відповісти на це запитання, слід для початку розглянути нинішній потенціал Росії в питаннях ракетного озброєння.

Потенціал російських засобів терору

Починаючи з 24 лютого 2022 року основним засобом терору РОВ проти України були ракети різноманітного типу та модифікацій. Російське командування розраховувало на те, що терор цивільного населення і постійний тиск на тилову частину нашої країни зламає дух українців, що значно прискорить процес поразки і капітуляції. Але розрахунок виявився хибним і протягом кількох місяців після початку повномасштабного вторгнення російські запаси як радянських, так і російського виробництва ракет критично скоротилися.

Результатом такого скорочення стало те, що командуванню армії РФ довелося терміново шукати альтернативний, дешевший і масовіший засіб терору. Ним стали дрони-камікадзе Shahed-136.

Shahed-136

Уперше ці дрони-камікадзе були застосовані російськими окупантами у вересні 2022 року в кількості 38 одиниць, у вересні 2025-го ворог застосував уже 5 651 дрон комбінованого типу Shahed-136/"Гербера"/"Пародія".

Протягом другої половини 2025 року середній показник нальотів дронів по Україні стабільно тримався в межах 5-6 тисяч засобів терору і приманок на місяць.

На сьогодні добове виробництво готової продукції Shahed-136 становить 100 одиниць +/- 15%. Це дозволяє РОВ застосовувати протягом місяця щонайменше 3 тисячі саме дронів-камікадзе. Але будь-яким критичним і несподіваним чином вони не можуть збільшити цю загальну кількість виробництва, так само як і максимальний поріг пусків.

Російським окупантам бракує пускових майданчиків для масштабування пускових можливостей і доведення їх, наприклад, для масованих нальотів до показника в 1 000 літальних апаратів протягом доби.

У зв'язку з цим РОВ інтенсивно розвивають пускову інфраструктуру. Минулого місяця було зафіксовано новий пусковий майданчик у районі села Олешки Брянської області РФ – за 35 кілометрів від кордону з Україною, а в другій половині вересня вже використовувалася нова – аеродром Кача на тимчасово окупованому півострові Крим.

Але, повторюся, на сьогодні "приголомшити" українців чимось неочікувано масштабним у питаннях терору дронами-камікадзе РОВ не зможуть, і в комбінованій компоненті ударна категорія за таких нальотів не досягає навіть 500 одиниць.

Ракети

Перш ніж розглянути можливості російських окупаційних військ завдати по Україні "приголомшливого" ракетного удару, варто приділити трохи уваги можливостям ворога виробляти ці засоби ураження, а також їх запасам.

Х-101 – у середньому 2 одиниці готової продукції на добу, накопичення близько 400 одиниць;

3М14 "Калібр" – у середньому одиниця готової продукції на добу, накопичення понад 450 одиниць;

9М723 ОТРК "Іскандер-М" – у середньому 2 одиниці готової продукції на добу, накопичення до 250 одиниць;

9М728 ОТРК "Іскандер-К" – у середньому одиниця готової продукції на добу, накопичення близько 300 одиниць;

Х-22/32 – точної інформації про виробництво немає, що може вказувати на його відсутність, але є відновлення радянських зразків зі зберігання та їхня модернізація. Орієнтовно – понад 250 одиниць у залишку;

Х-47М2 "Кинджал" – у середньому одиниця готової продукції на 3-4 дні, накопичення понад 100 одиниць;

3М22 "Циркон" – у середньому одиниця готової продукції на 4-5 днів, накопичення близько 50 одиниць;

KN-23 – північнокорейська балістична ракета, копія 9М723, що поставляється з КНДР. Орієнтовно в наявності може бути до 50 ракет.

На перший погляд це значний арсенал, але примітно те, що застосувати його як у 2022, 2023 або навіть 2024-му Росія вже не зможе і причина тому – брак носіїв і пускових установок для масштабування застосування.

Як так вийшло?

По-перше, Росія з другої половини 2025 року стала значно обмежена в можливостях здійснювати масовані удари по території України крилатими ракетами Х-101. Обмеження цих можливостей стало наслідком проведення СБУ операції "Павутина" 1 червня 2025 року, внаслідок чого було знищено та пошкоджено десятки основних носіїв ракет Х-101, стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160, а також носії Х-22/32 – Ту-22М3.

Після проведення цієї операції у Росії немає достатньої кількості носіїв для Х-101, щоб здійснювати пуски по 100 ракет за один виліт. Що стосується тих, що залишилися, то ворог максимально економить ресурс старих, зношених за десятиліття літаків.

Наприклад, останні удари по Україні із застосуванням Х-101 здійснювалися 5 жовтня, а потім 30 жовтня – і це при тому, що накопичений боєзапас, а також підготовка носіїв до нового удару дозволяють здійснювати їх у середньому кожні 5-7 днів. Що за кількістю, то останній пуск Х-101, що становив сумарно близько півсотні, фіксувався і зовсім 25 грудня 2024 року.

По-друге, Росії ще складніше здійснювати масовані пуски 3М14 "Калібр", що зумовлено критичними втратами і пошкодженнями в Чорному морі основних ракетних носіїв цього типу озброєння. Протягом 2025 року ВМС РФ не запускали по Україні ні 50, ні 40, ні навіть 30 ракет 3М14 "Калібр".

Максимальний одноразовий показник пусків цього типу ракет становив 16-18 одиниць.

По-третє – 9М723 ("Іскандер-М") і 9М728 ("Іскандер-К"). Пуски балістичних ракет і крилатих ракет сухопутного базування останнім часом почастішали і саме ними РОВ переважно б'ють по ближній і середній тиловій зоні України.

У ніч на 10 жовтня РОВ застосували максимальну кількість ракет цієї компоненти – 14 ракет 9М723 та 12 ракет 9М728, сумарно 26 засобів ураження. Задіяно було щонайменше 13 пускових установок, що загалом відображає реальні можливості РОВ щодо масового застосування цих ракет за обмеженої кількості ПУ.

Висновки

У російських окупаційних військ на сьогодні запас ракет набагато нижчий, ніж був станом на 2022 рік, що зумовлено масштабним витрачанням усіх типів засобів ураження, а також доволі посередніми темпами їхнього виробництва підприємствами ВПК Росії. Крім того, нарощування відбувається вкрай повільно і не задовольняє потреб командування РОВ щодо масштабування терору проти України.

Російські окупанти повністю перейшли на регулярний, системний терор за допомогою дронів-камікадзе, але й тут є обмеження – як у можливостях виробництва, так і кількості пускових майданчиків. Для того, щоб запустити, наприклад, тисячу Shahed-136 за одну ніч.

Щодо пусків ракет, то обмеження зумовлені нестачею носіїв і пускових установок для уніфікованого масованого удару, який би перевершив показники 2022, 2023 або навіть 2024 років. Якщо говорити про комбінований удар, то і тут у РОВ серйозні обмеження в можливостях застосування накопичених засобів одноразово. І перевищити 100-120 одиниць навряд чи вдасться, якщо тільки вони не будуть посилені новими знаряддями терору – реактивними КАБ.

З цього випливає, що, маючи достатньо великі запаси засобів терору, Росія не здатна їх застосовувати на бажаний максимум. У короткостроковій перспективі у РОВ не з'явиться інструментаріїв для різкого масштабування терору України, і він буде системно-зваженим, у межах того, що фіксувалося раніше. Це не означає, що ворог не буде шукати шляхи масштабування геноциду українців, але безмежних технологічних можливостей для цього в них на сьогоднішні немає.

З іншого боку, це також не означає, що Володимир Путін для "приголомшення" не розпорядиться застосувати якийсь нетрадиційний засіб ураження, як це вже було з РС-26 "Рубеж"/"Орєшнік". Наприклад, по Україні можуть задіяти дефективний "Сармат", у якого вірогідність вибухнути в пусковій шахті або звалитися на території РФ під час польоту більша, ніж долетіти до цілі, але так само, як і "Орєшнік", у винятково конвенційному вигляді, а тому... Нічого нового, нічого "приголомшливого".

Проте відсутність інструменту "приголомшення" не дає права ігнорувати повітряні тривоги. Йдеться про те, що системний терор триватиме – як без різких, несподіваних каталізацій, так і без послаблень. Особиста безпека для громадян України була, є і залишатиметься в пріоритеті.

Матеріал опубліковано в межах спільного проєкту OBOZ.UA і групи "Інформаційний спротив".