Подорожі на паровозах із Лондона відкривають доступ до прихованих ландшафтів Британії

Між серпнем і жовтнем 2025 року з Лондона до різних куточків Англії вирушать одноденні подорожі на паровозах. Ці заплановані мандрівки відбуватимуться у визначені дати та включатимуть прибережні та сільські маршрути, які обслуговуватимуться історичними локомотивами. Кожна поїздка розпочинається в Лондоні рано вранці, передбачає час для відвідування пункту призначення та повернення до міста ввечері.

Маршрути охоплюють кілька мальовничих і історично значущих напрямків, зокрема:

Cumbrian Mountain Express — субота, 2 серпня та 11 жовтня

— субота, 2 серпня та 11 жовтня West Somerset Steam Express — субота, 9 серпня та 13 вересня

— субота, 9 серпня та 13 вересня Dorset Coast Express — четвер, 14 серпня

— четвер, 14 серпня Swanage Belle — середа, 10 вересня

— середа, 10 вересня Cumbrian Coast Express — субота, 20 вересня

— субота, 20 вересня Peak Forester — неділя, 19 жовтня

Ці різні локації надають мандрівникам можливість дослідити різноманітні ландшафти та історичні залізниці Англії.

Подорожуючі також зможуть відвідати конкретні природні пам’ятки та пішохідні маршрути під час цих екскурсій. Подорож до Свонеджа пропонує можливість піднятися на Баллард-Даун, звідки відкриваються широкі краєвиди на море та сільську місцевість. Маршрут до Карлайла включає час для дослідження мосту Іден та ділянок стежки Адріанового валу, яка починається поблизу міста і простягається через північну Англію. На маршруті до Дорсета пасажири можуть прогулятися вздовж пляжу Чесіл, довгої та вражаючої галькової формації, що з’єднує острів Портленд.

West Somerset Steam Express відкриває доступ до кількох природних об’єктів, зокрема національного парку Ексмур, який межує з містом Майнхед. Пішоходи також можуть пройти частинами Південно-Західної прибережної стежки з цього ж місця, насолоджуючись краєвидами зі скель і прибережними пейзажами. Подорожуючі маршрутом Peak Forester можуть дослідити вапнякову ущелину Матлок-Бат або насолодитися краєвидами з канатної дороги Heights of Abraham, обидва з яких розташовані неподалік від залізничних зупинок.

Стежки на вершинах скель відкривають вражаючі прибережні краєвиди. Джерело: unsplash Стежки на вершинах скель відкривають вражаючі прибережні краєвиди. Джерело: unsplash

Ця оновлена серія подорожей на паровозах пропонує більше, ніж просто історичний досвід. І гості Лондона, і місцеві мандрівники отримують легший доступ до сільських і прибережних районів, до яких важко дістатися без автомобіля. Поєднуючи історичні залізниці з відомими природними локаціями, ці маршрути пропонують простий спосіб насолодитися одноденними поїздками через кілька графств.