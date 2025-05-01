Чи подолає Трамп неприязнь до Зеленського

Казав про те, що Путін кине Трампа. Казав, що Дональд Трамп образиться і почне діяти, як класичний мстивий нарцис, який публічно отримав ляпаса.

Трамп вже розчаровується, Путін кидає його з бажаним статусом миротворця на 100 днів президентства. І коли це станеться, то почнеться третій етап. Форму третього етапу будемо бачити, але він буде.

Як Казав Кучма "Це ж було вже!".

Пригадайте першу каденцію Трампа. Ті самі заяви, такі ж самі тези про друга Володимира та дуже схожі сподівання Трампа. А що було далі? Закриття диппредставництв, висилка дипломатів, розірвання партнерства, передача Україні летальної зброї та багато всього іншого. Тому тут без здивування. І якщо Трамп забув про це, або не дуже волів би згадувати, то Путін геть не змінився і зміг довести, що він завжди кине будь-кого і проґавить будь-яку можливість.

Єдине питання, яке в мене є, — чи подолає Трамп свою неприязнь до Зеленського чи ні, щоб помститися Путіну. Бо якщо подолає, то для нас відкриється вікно можливостей. Якщо ні, то проблеми будуть і у нас. На жаль...