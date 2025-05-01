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Політика

Чи подолає Трамп неприязнь до Зеленського

Борислав Береза

Чи подолає Трамп неприязнь до Зеленського
Чи подолає Трамп неприязнь до Зеленського

Казав про те, що Путін кине Трампа. Казав, що Дональд Трамп образиться і почне діяти, як класичний мстивий нарцис, який публічно отримав ляпаса.

Трамп вже розчаровується, Путін кидає його з бажаним статусом миротворця на 100 днів президентства. І коли це станеться, то почнеться третій етап. Форму третього етапу будемо бачити, але він буде.

Як Казав Кучма "Це ж було вже!".

Пригадайте першу каденцію Трампа. Ті самі заяви, такі ж самі тези про друга Володимира та дуже схожі сподівання Трампа. А що було далі? Закриття диппредставництв, висилка дипломатів, розірвання партнерства, передача Україні летальної зброї та багато всього іншого. Тому тут без здивування. І якщо Трамп забув про це, або не дуже волів би згадувати, то Путін геть не змінився і зміг довести, що він завжди кине будь-кого і проґавить будь-яку можливість.

Єдине питання, яке в мене є, — чи подолає Трамп свою неприязнь до Зеленського чи ні, щоб помститися Путіну. Бо якщо подолає, то для нас відкриється вікно можливостей. Якщо ні, то проблеми будуть і у нас. На жаль...

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