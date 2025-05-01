Преодолит ли Трамп неприязнь к Зеленскому

Говорил о том, что Путин бросит Трампа. Говорил, что Дональд Трамп обидится и начнет действовать, как классический мстительный нарцисс, публично получивший пощечину.

Трамп уже разочаровывается, Путин бросает его с желаемым статусом миротворца на 100 дней президентства. И когда это произойдет, начнется третий этап. Форму третьего этапа будем видеть, но она будет.

Как говорил Кучма "Это было уже!".

Вспомните первую каденцию Трампа. Те же заявления, такие же тезисы о друге Владимире и очень похожие надежды Трампа. А что было дальше? Закрытие диппредставительств, высылка дипломатов, расторжение партнерства, передача Украине летального оружия и многое другое. Поэтому здесь без удивления. И если Трамп забыл об этом, или не очень хотел бы вспоминать, то Путин совсем не изменился и смог доказать, что он всегда бросит кого-либо и упустит любую возможность.

Единственный вопрос, который у меня есть — преодолеет Трамп свою неприязнь к Зеленскому или нет, чтобы отомстить Путину. Если преодолеет, то для нас откроется окно возможностей. Если нет, проблемы будут и у нас. К сожалению...