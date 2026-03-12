Свято з присмаком несмаку: як пройшло 8 березня в ОРДЛО

В ОРДЛО почалися "червоні дні" календаря, тобто святкування 8 березня, улюбленого свята радянських людей. Їх, свят, в них багато й тримаються вони за них міцно. Я писала про божевілля, яке в ОРДЛО в кінцевому підсумку на ці свята . Тут ледь пережили 23 лютого й не виходячи з алкогольного туману треба переповзати в 8 березня.

Як що чесно, ось це свято мені шкода. Радянська влада зробила все, щоб знецінити це свято й перевести його у стан "тортік-квіточка-кастрюля", тобто забрати з пам’яті жінки її силу, її право, її рівність.

"Свято слабого полу", який цілий рік має чекати на квіти, компліменти, увагу, бо в інші дні чоловіки не в змозі бути галантними з жінками. Насправді, це день не купівлі тортика та квітів, а день, коли людство має ще розтримувати нагадування, що жінка має рівне право на самовизначення, на кохання, на право працювати, кар'єрний успіх, політичний успіх, на життя.

Але, будемо "танцювати" з того, що є- 8 березня свято ніжної слабкої жінки- бо саме це святкують на росії та в ОРДЛО.

"Слабка", ох, тут я згадую ополченку Корсу, командувача батальйону реактивного вогню "Корса", який "Градами" знищив українське місто. Й хочу вона загинула в 2022 році, все одно в ОРДЛО це символ-увага-жіночості.

З 2014-го року в ОРДЛО та на росії це свято жінок у військовій формі . А що поробиш, жінка в нас має рівні права, тому на боці росії проти України воює багато жінок з Донбасу й з росії.

Так, у нас теж жінки захищають Україну в лавах ЗСУ, так вона війна, в ній люди з обох сторін, й чоловіки, й жінки, й навіть діти.

Я ось не знаю по іншим окупованим територіям, але на Луганщині та Донеччині жінки пішли в "народне ополчення" жваво й у перших рядах. "Ополченки" ОРДЛО про них назнімали фільмів, наскладали пісень. Ну, хоч які докази для "Миротворця". Але поза увагою, щоб залишилися тисячі жінок, які просто зробили усе, відправити чоловіків на війну.

Матері, дружини, кохані, саме вони робили усе, щоб їх "глава сім'ї і сильный пол", пішов мародерити й вбивати. Головна вимога жінок росії та ОРДЛО була- "пойди, убій українців і забери у них дом, награбь хоть що-то".

Я писала про це , бо саме так, під натиском матері пішов в "ополченні" брат моєї куми Сергій Пуга. Звісно ж загинув. Звісно мати живе в "лнр" (місто Антрацит), як "мати героя", але ось правда без виплат від "лнр". Тривалий час ця жінка їздила в мирну частину України, в Станицю, отримувала українську пенсію, бо на "лнр-овську" прожити важко. З пільг "мати героя" отримав лише безкоштовний пам'ятник й то лише завдяки Болотову, якщо хто пам'ятає це перший "очільник" "лнр". Потім про неї просто всі забули. Згублене життя через заздрощі, жадобу, нічність однієї "слабкої" жінки, яка напевно святкує 8 березня, якщо не померла.

Знаєте, що ми мало вивчили цю главу "жінка на війні". Ні, свою голову ми вивчили добре, а ось з їх сторони, ні. Я маю на увазі сторону окупантів та колаборантів.

А з їхньої сторони жінки багато зробили зла. Жінки ОРДЛО, які стали військовими найстрашніші й найбезжалісніші кати. Особливо ті, хто вартує наших українських військовополонених.

А ще, мені зле від того, що ми так мало знаємо про жінку-ополченку, бо вони знімають форму й стають "мирні громадяни" . До 2022 року жінки з ОРДЛО були закріплені частиною російської розвідки, бо вільно пересувалися мирними частинами України.

Зате ми вже багато знаємо про росіянок. Жінок, матерів, сестер, коханих, які радісно посилають своїх чоловіків, вбивати нас, українців.

Оцей вірус "любові" заразив й ОРДЛО, після того як росіяни закрили всі шахти й шахти залишилися без роботи, щоб одразу стали змішені для своїх "любимок", які вимагають підписати контракт й іти на війну.

Зараз вдови ОРДЛО це найщасливіші та найвеселіші люди , бо виплати, подарунки, увага.

В ОРДЛО гарно живуть лише родини військових, тому жінки все активніше підписують контракт, бо чоловіки, щоб оженилися й повернулися до жінок 200-тим, все менше, а гроші заробляти якось треба.

Ось 8 березня в ОРДЛО сталося зі скандалами у багатьох родинах. Жінки з родини чоловіка-шахтаря переховується від мобілізації та сидить вдома, а заробляє жінка, все частіше підтримується від жіночої прокльони та звинувачення у слабкості. Бо ж подруги, чоловіки яких воюють чи загинули й за них прийшли "гробові", радісно діляться на заздрість усіма подарунками, машинами, новими коханцями та шубами. Тому "іди воюй, як все" все частіше стає основним "блюдом свята".

Але сьогодні я не буду тасувати долі цих людей. їх вже давно чекають у печлі. Я просто хочу вам розповісти щось веселе та гарне, знову ж таки, жіноче, бо свято ж.

А то ми усе про війну та про війну. Ось у жіночій колонії № 18, що на Ростовщині, вибирали найгарнішу ув'язнену. Чим не святкова новина?

У цій колонії відбувають покарання рецидивістки. Хтось вбив дитину, хтось чоловіка, хтось коханку чоловіка, хтось куму, хтось подругу, хтось матір чи сестру. Хтось сидить за торгівлю наркотиками, хтось продає свою дитину…

Але свято є свято. Жінки у в'язниці надягли красиві сукні, які вийшли на сцену, бо на росії тюремний романтик має бути красивим .

Жінки у в'язниці, насправді на росії тема табу. Якщо раніше знімали сюжети, робили інтерв’ю, якось розповідали про ці колонії "жіночої ніжності", а тепер це зникло з інформаційного простору, бо це якось йде у розріз зі скрєпами, як "русской женщины" у хустці, яка сумлінно молиться в церкві та готує людину щі, біта, крашена, прямо з ізби.

Саме тому ФСВП перестала публікувати актуальну статистику щодо жіночого криміналу в Росії. В інтернеті є лише дані на 2021 рік, але це ні про що, тому що з 2022 року жіночий кримінальний злочин зріс у рази. На 2021 рік по Росії ув'язнених жінок, які перебували у в'язницях, було десь 38 579 жінок, з них 10 079 у СІЗО, а 28 500 у виправних колоніях.

Зараз чисельність жінок у колоніях значно зросла. Бо з "сво" повертаються не тільки чоловіки, а й жінки. Які навчені вбивати, якими байдуже на дітей, людей похилого віку, на чоловіків, та на всіх. Жіноча агресія помножена на алкоголь та наркотики-страшна сила. Саме тому на росії та в ОРДЛО тема жіночого криміналу просто табується, бо суспільство, як на росії так й в ОРДЛО, вже якось звикло з веселими вдовами та рідною, яка вбиває один одного за "гробові", але ще не дуже готове прийняти жінку-вбивцю.

Ну, а ще в ОРДЛО та на росії окремий 8-мартовський треш, це незмінні подарунки жінкам. Кастрюлі, пательні, міксери, блендери, халати це отримує середньостатистична 30-45 річна жінка. Молодь віком від 16 до 25 дарує квіти, цукерки, піцу, суші. Люди старшого віку 45-55 років дарує халати, кружки, знову ж кастрюлі, скатертини. Більш багаті дарують золото, чи брендові речі, айфони, звісно дорогі букети. Більш багаті дарують квартири, авто чи подорожчають в Європі.

А ось мріють жінок росії та ОРДЛО у вікових категоріях від 25 до 55 про спа, подорожі, спорткарі… які можна купити собі самі, коли отримують "гробові".