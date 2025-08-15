Свято Китаю на Алясці

Шумна зустріч на Алясці президентів США та Росії – це чергова нав'язлива спроба Трампа відірвати Росію від Китаю, а не зупинити війну Росії проти України. Трампу вдалося надовго та глибоко розірвати відносини Росії з Європою. А ось із Китаєм так не вийшло.

Справа в тому, що за роки війни путінської Росії проти України Кремль несподівано глибоко став залежним від Пекіна. Несподівано для себе Путін сам не потягнув війни проти України і довелося звертатися за допомогою до Китаю, Ірану, С.Кореї.

Чим більше тривала війна, тим глибше путінська Росія занурювалась у залежність від Китаю. Зараз у Москви практично немає шансів вирватися з-під опіки Пекіна. Путін запізнився "продати" Україну в обмін на дистанціювання Кремля від Пекіна. Тому головним героєм цієї галасливої, по порожній зустрічі Трампа і Путіна буде Китай, а не США, Росія чи Україна, бо він не дасть Кремлю стати "ядерною парасолькою" Пекіна у разі конфлікту США та Китаю. Саміт США та Росії на Алясці – це чергова спроба Трампа та Путіна провалом.