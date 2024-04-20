Уряд посилює контроль над онлайн-казино: РНБО запровадила нові обмеження

19 липня 2024 року Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо посилення контролю над онлайн-казино.

Очікується, що ці заходи допоможуть зменшити кількість людей, які страждають від лудоманії. Збільшити надходження до бюджету від легального азартного бізнесу. Захистити дітей та молодь від впливу азартних ігор. Про це йдеться на сайті Президента України.

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Мета цих заходів:

Захистити українців від шкідливого впливу азартних ігор.

Зменшити кількість лудоманів.

Боротися з нелегальним азартним бізнесом.

Забезпечити надходження коштів до бюджету.

Що ж зміниться?

Обмеження реклами: Реклама онлайн-казино буде заборонена на телебаченні, радіо, в інтернеті та друкованих ЗМІ.

Реклама онлайн-казино буде заборонена на телебаченні, радіо, в інтернеті та друкованих ЗМІ. Ліміти гри: Гравці матимуть тижневі ліміти на суму ставок та програші.

Гравці матимуть тижневі ліміти на суму ставок та програші. Система онлайн-моніторингу: Буде створена система онлайн-моніторингу для відстеження активності гравців та запобігання шахрайству.

Буде створена система онлайн-моніторингу для відстеження активності гравців та запобігання шахрайству. Блокування нелегальних сайтів: Нелегальні вебсайти онлайн-казино будуть заблоковані.

Нелегальні вебсайти онлайн-казино будуть заблоковані. Обмеження для військових: Військовослужбовцям буде заборонено грати в онлайн-казино.

Військовослужбовцям буде заборонено грати в онлайн-казино. Перевірки організаторів азартних ігор: СБУ проведе перевірки організаторів азартних ігор, щоб переконатися, що вони дотримуються закону.

Важливо!

Якщо ви маєте проблеми з азартними іграми, зверніться за допомогою до фахівців.

Ви можете знайти контакти центрів психологічної допомоги на сайті Міністерства охорони здоров'я України: https://moz.gov.ua/

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

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