Стефанчук підписав закон про мобілізацію: документ направлено до президента

Голова Верховної Ради Руслан СТефанчук підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Документ направлено на підпис глави держави. Після підписання Зеленським законодавчий акт має бути опублікований у офіційному парламентському виданні "Голос України". Закон набере чинності через місяць із наступного дня його опублікування.

Про це повідомляється у картці законодавчого акту на сайті парламенту.

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Так, у розділі "дати та стан проходження" зазначається, що документ підписано Головою ВР і направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, Зеленський підписав закони про мобілізацію з 25 років та електронний кабінет.

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