Правительство усиливает контроль над онлайн-казино: СНБО ввел новые ограничения
19 июля 2024 г. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению контроля над онлайн-казино.
Ожидается, что эти меры помогут уменьшить количество людей, страдающих лудоманией. Увеличить поступление в бюджет от легального азартного бизнеса. Защитить детей и молодежь от азартных игр. Об этом говорится на сайте Президента Украины.
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Цель этих мер:
- Защитить украинцев от вредных воздействий азартных игр.
- Уменьшить количество лудоманов.
- Бороться с нелегальным азартным бизнесом.
- Обеспечить поступление средств в бюджет.
Что же изменится?
- Ограничение рекламы: Реклама онлайн-казино будет запрещена на телевидении, радио, интернете и печатных СМИ.
- Лимиты игры: Игроки получат недельные лимиты на сумму ставок и проигрыши.
- Система онлайн-мониторинга: будет создана система онлайн-мониторинга для отслеживания активности игроков и предотвращения мошенничества.
- Блокировка нелегальных сайтов: Нелегальные веб-сайты онлайн-казино будут заблокированы.
- Ограничения для военных: Военнослужащим будет запрещено играть в онлайн-казино.
- Проверки организаторов азартных игр: СБУ проведет проверки организаторов азартных игр, чтобы убедиться, что они соблюдают закон.
Важно!
- Если у вас есть проблемы с азартными играми, обратитесь за помощью к специалистам.
- Вы можете найти контакты центров психологической помощи на сайте Министерства здравоохранения Украины: https://moz.gov.ua/
Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации. Ко второму чтению законопроекта №10449 об усилении мобилизации нардепы подали более 4000 поправок.
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