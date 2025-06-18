Правила змінюються: українська балістика зможе дістати ключові цілі в Росії

PZD вашим іскандерам!

Найкраща новина цього місяця для мене – українська балістика, яка отримала успішне бойове хрещення і пішла в серію.

"Сапсан" - українська тактична балістична ракета з дальністю 280–500 км, боєголовкою 480–500 кг та швидкістю Мах 5,2 (6,370 км/год)

Вона використовує інерційну навігацію з GPS, що забезпечує точність близько 10 метрів.

Ракета мобільна, з пусковою установкою на колісному шасі, і призначена для ударів по військових об'єктах, таких як командні пункти та склади.

Ракета може летіти так званою аеробалістичною траєкторією, здійснюючи непередбачувані "стрибки", ухиляючись від протиракет противника.

Це збільшує шанси ракети подолати ППО ворога.

Порівняння з ATACAMS та Іскандер

Дальність 300 км/ 500 км

Боєголовка 200 кг/ 700 кг

Швидкість Мах 3 / Мах 7

Вартість $1,5 млн/ $4 млн

Вартість ракети Сапсан точно не відомо, але вона сильно дешевша за Іскандер (близько $1 - $2 млн)

19 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що 2025 року Україна продовжить нарощувати власне оборонне виробництво.

Планується виготовити не менше 30 тисяч далекобійних дронів та 3 тисячі крилатих ракет та ракет-дронів.

У тому числі випускатимуть ракети "Нептун", у тому числі нових покращених моделей.

Ключові цілі на території Росії

Враховуючи дальність "Сапсана" (до 500 км), найважливіші цілі - це стратегічні військові об'єкти поблизу українського кордону, включаючи:

- Штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону (~100 км від кордону)

- Авіабаза Морозовськ (Ростовська область, ~200 км)

- Авіабаза Воронеж (~250 км)

- Авіабаза Курчатов (Курська область, ~150 км)

- Авіабаза Брянськ (~100 км)

- Бригади "Іскандерів" у Білгородській області (~40 км)

- Склади боєприпасів у Білгороді

- Паливні склади в Ростовській області

- Комунікаційні вузли в Ростові-на-Дону

- Мости через Дон (наприклад, у Ростовській області, ~100 км)

- Авіабаза Єйськ (Краснодарський край, ~200 км)

- Авіабаза Анапа (Краснодарський край, ~250 км)

- Порт Новоросійськ (Краснодарський край, ~250 км)

- Залізничний вузол Лихая (Ростовська область, ~150 км)

- Авіабаза Міллерово (Ростовська область, ~150 км)

- Міст через Дон біля Батайська (Ростовська область, ~100 км)

- Склади ПММ у Таганрозі (Ростовська область, ~100 км)

- Електростанція у Новочеркаську (Ростовська область, ~100 км)

- Аеродром у Шахтах (Ростовська область, ~100 км)

- Міст через Сейм у Грайворона (Білгородська область, ~40 км)

- Нафтопереробний завод в Афіпському (Краснодарський край, ~300 км)

- Центральна складська база Південного військового округу в Будьоннівську (Ставропольський край, ~300 км)

- Електростанція у Шахтинську (Ростовська область, ~100 км)

- Крім того, в зоні поразки окупований Крим.

Наскільки складно збити Спапсана?

Ракета летить зі швидкістю Мах 5,2 та траєкторією балістичної ракети, що є складною метою для перехоплення.

Російські системи ППО, такі як С-300 і С-400, не мають достатньої точності для прямого влучення, необхідного для знищення такої ракети.

Так що правила змінюються і в цю гру можуть грати двоє!;