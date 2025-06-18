PZD вашим искандерам!

Лучшая новость этого месяца для меня – украинская баллистика, получившая успешное боевое крещение и пошедшая в серию.

"Сапсан" - украинская тактическая баллистическая ракета с дальностью 280-500 км, боеголовкой 480-500 кг и скоростью Мах 5,2 (6,370 км/ч)

Она использует инерционную навигацию с GPS, что обеспечивает точность около 10 метров.

Ракета мобильная с пусковой установкой на колесном шасси и предназначена для ударов по военным объектам, таким как командные пункты и составы.

Ракета может лететь так называемой аэробалистической траекторией, совершая непредсказуемые "прыжки", уклоняясь от противоракет противника.

Это увеличивает шансы ракеты преодолеть ПВО врага.

Сравнение с ATACAMS и Искандером

Дальность 300 км/500 км

Боеголовка 200 кг/700 кг

Скорость Мах 3 / Мах 7

Стоимость $1,5 млн/$4 млн

Стоимость ракеты Сапсан точно не известно, но она сильно дешевле Искандера (около $1 - $2 млн)

19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году Украина продолжит наращивать собственное оборонное производство.

Планируется изготовить не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и 3 тысячи крылатых ракет и ракет-дронов.

В том числе будут выпускать ракеты "Нептун", в том числе новые улучшенные модели.

Ключевые цели на территории России

Учитывая дальность "Сапсана" (до 500 км), важнейшие цели – это стратегические военные объекты вблизи украинской границы, включая:

- штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону (~100 км от границы)

- Авиабаза Морозовск (Ростовская область, ~200 км)

Авиабаза Воронеж (~250 км)

- Авиабаза Курчатов (Курская область, ~150 км)

Авиабаза Брянск (~100 км)

- бригады "Искандеров" в Белгородской области (~40 км)

- склады боеприпасов в Белгороде

- топливные склады в Ростовской области

- Коммуникационные узлы в Ростове-на-Дону

- Мосты через Дон (например, в Ростовской области, ~100 км)

- Авиабаза Ейск (Краснодарский край, ~200 км)

- Авиабаза Анапа (Краснодарский край, ~250 км)

- Порт Новороссийск (Краснодарский край, ~250 км)

- Железнодорожный узел Лихая (Ростовская область, ~150 км)

- Авиабаза Миллерово (Ростовская область, ~150 км)

- Мост через Дон возле Батайска (Ростовская область, ~100 км)

- Склады ГСМ в Таганроге (Ростовская область, ~100 км)

- Электростанция в Новочеркасске (Ростовская область, ~100 км)

- Аэродром в Шахтах (Ростовская область, ~100 км)

- Мост через Сейм у Грайворона (Белгородская область, ~40 км)

- Нефтеперерабатывающий завод в Афипском (Краснодарский край, ~300 км)

- Центральная складская база Южного военного округа в Буденновске (Ставропольский край, ~300 км)

- Электростанция в Шахтинске (Ростовская область, ~100 км)

– Кроме того, в зоне поражения оккупирован Крым.

Насколько сложно сбить Спапсана?

Ракета летит со скоростью Мах 5,2 и траекторией баллистической ракеты, являющейся сложной целью для перехвата.

Российские системы ПВО, такие как С-300 и С-400, не обладают достаточной точностью для прямого попадания, необходимого для уничтожения такой ракеты.

Так что правила меняются и в эту игру могут играть двое!;