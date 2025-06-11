Купівля євро у Великобританії: найкращі місця та пропозиції

Євро – одна з найпоширеніших валют у світі, і багато жителів Великобританії щороку відвідують країни, де євро є основною валютою. Якщо ви подорожуєте до Європи або іншої країни, де використовується ця валюта, вам потрібно буде купити євро. Ми відповіли на найактуальніші запитання:

Де купити євро у Великобританії?

Як купити євро: найкращі місця для обміну

Готівка чи картка

Декілька порад щодо купівлі євро

Де можна купити євро у Великобританії?

У Великобританії є кілька місць, де можна купити євро:

Банки Банки є основним і найнадійнішим джерелом для купівлі євро. Багато банків, таких як Barclays, Lloyds і HSBC, пропонують обмін валют у своїх відділеннях. Також багато банків надають кращі поточні курси обміну євро для своїх клієнтів, тому варто звернутися до вашого банку, щоб дізнатися, які послуги доступні. Існує кілька способів купівлі євро. Джерело: Image 8photo/Freepik Існує кілька способів купівлі євро. Джерело: Image 8photo/Freepik Обмінні пункти У Великобританії є багато обмінних пунктів, таких як Travelex і No1 Currency. Обмінні пункти можуть пропонувати кращі курси, ніж банки. Однак не всі обмінні пункти надають однаково вигідні курси, тому перед вибором конкретного варіанту рекомендується проаналізувати кілька пропозицій і обрати найвигіднішу. Онлайн-сервіси обміну валют Купівля євро онлайн може бути вигіднішою та зручнішою, оскільки ви можете обрати найкращий курс і замовити валюту в будь-який зручний для вас час. Деякі онлайн-провайдери валют, такі як TransferWise, CurrencyFair та інші, дозволяють купувати євро за кращим курсом, ніж у банках чи обмінних пунктах. Перед використанням онлайн-сервісів переконайтеся, що вони надійні та захищені відповідними сертифікатами безпеки. Аеропорти Багато мандрівників хочуть мати готівку в євро по прибутті в країну. Звісно, аеропорти пропонують послуги обміну валют, але зверніть увагу, що курс обміну євро тут може бути трохи вищим, ніж у банках чи обмінних пунктах. Курс обміну валют в аеропортах вищий. Джерело: Image Freepik Курс обміну валют в аеропортах вищий. Джерело: Image Freepik

Як купити євро: найкращі місця для обміну євро у Великобританії

Перевірте поточний курс обміну Першим кроком є перевірка поточного курсу обміну для купівлі євро. Існує багато онлайн-сервісів для перевірки курсу, таких як XE, Bloomberg або Google. Зверніть увагу, що курс обміну може коливатися щодня або навіть кілька разів на день, тому важливо перевіряти його перед кожною покупкою. Дослідіть пропозиції Після того, як ви перевірили курс обміну для купівлі євро, ви можете розглянути пропозиції різних банків і обмінних пунктів. Деякі банки пропонують найкращий курс для зняття готівки в їхніх банкоматах, тому перевірте й цю інформацію. Також варто звернути увагу на комісії, які можуть стягуватися під час обміну валюти. Виберіть місце для купівлі У Великобританії є кілька місць для купівлі євро. Це можуть бути банки, обмінні пункти, аеропорти, залізничні вокзали та інші місця. Зверніть увагу на рівень захисту споживачів, доступність і загальну репутацію місця.

Готівка чи картка?

Щодо дебетових і кредитних карток, варто знати, що зазвичай стягується комісія приблизно 2–3% від суми покупки за використання кредитних карток. Щоб зменшити витрати на комісії, можна використовувати спеціальні кредитні картки, які не мають комісій за використання за кордоном. До таких карток належать Revolut і Monzo.

Для використання дебетових карток за кордоном також потрібно переконатися, що вони підтримують міжнародний доступ. Деякі банки або платіжні системи можуть стягувати додаткові комісії за використання картки в інших країнах.

Курс обміну Перед купівлею євро або валютної картки бажано ознайомитися з курсом обміну. Іноді купівля готівкової валюти може бути вигіднішою, ніж використання валютної картки, а в інших випадках – навпаки. Комісії та витрати при обміні Якщо ви використовуєте валютну картку, з вас можуть стягувати комісію за кожну транзакцію або зняття готівки в банкоматі. Крім того, банкомати можуть стягувати додаткові комісії за використання картки іншого банку. Також можуть бути додаткові комісії та витрати при купівлі готівкової валюти. Контроль витрат Використання валютної картки може допомогти контролювати витрати під час подорожі, оскільки рахунок відображається в реальному часі. При використанні готівки контролювати витрати може бути складніше, особливо якщо немає можливості перевірити поточний баланс на картці/рахунку. Безпека Використання валютної картки може бути безпечнішим, оскільки в разі втрати чи крадіжки рахунок можна швидко заблокувати.

Зрештою, вибір між використанням євро чи валютної картки залежить від ваших особистих уподобань, бюджету на подорож та особистих обставин. Якщо ви віддаєте перевагу готівці, найрозумнішим рішенням може бути купівля євро перед поїздкою. Якщо ж ви хочете контролювати свої витрати та бути більш захищеним від крадіжки чи втрати грошей, валютна картка може бути кращим варіантом.

Декілька порад щодо купівлі євро

Купівля євро онлайн може бути вигіднішою, ніж купівля в обмінних пунктах чи банках.

Перевірте курси обміну в кількох місцях, щоб знайти найкращу ціну.

Намагайтеся уникати купівлі євро в аеропорту, оскільки курс обміну там може бути нижчим, ніж в інших місцях.

Якщо ви подорожуєте до Європи, звертайтеся до обмінних пунктів у містах, а не в туристичних зонах, оскільки курси обміну в перших можуть бути вигіднішими.

Намагайтеся купувати євро готівкою, щоб уникнути додаткових комісій за картки та обмежень на зняття готівки в інших країнах.

Економте на комісіях, які можуть бути високими залежно від місця купівлі євро. Деякі банки пропонують безкоштовні картки без комісій за зняття готівки за кордоном.

Висновки

Ви можете купити євро у Великобританії в банках, обмінних пунктах і онлайн. Перед купівлею перевірте поточний курс обміну та дослідіть пропозиції різних місць. Слідкуйте за комісіями, щоб уникнути значних втрат. Загалом найкращий спосіб отримати євро – це використовувати готівку, отриману за найкращим курсом в обмінному пункті або куплену та доставлену через онлайн-сервіси.