Покупка евро в Великобритании: лучшие места и предложения

Евро – одна из самых распространенных валют в мире, и многие жители Великобритании ежегодно посещают страны, где евро является основной валютой. Если вы путешествуете в Европу или другую страну, где используется эта валюта, вам нужно будет купить евро. Мы ответили на самые актуальные вопросы:

Где купить евро в Великобритании?

Как купить евро: лучшие места для обмена

Наличные или карточка

Несколько советов по покупке евро

Где можно купить евро в Великобритании?

В Великобритании есть несколько мест, где можно купить евро:

Банки Банки являются основным и надежным источником для покупки евро. Многие банки, такие как Barclays, Lloyds и HSBC, предлагают обмен валют в своих отделениях. Также многие банки предоставляют лучшие текущие курсы обмена евро для своих клиентов, поэтому следует обратиться в ваш банк, чтобы узнать, какие услуги доступны. Существует несколько способов покупки евро. Источник: Image 8photo/Freepik Обменные пункты В Великобритании есть много обменных пунктов, таких как Travelex и No1 Currency. Обменные пункты могут предлагать лучшие курсы, чем банки. Однако не все обменные пункты предоставляют одинаково выгодные курсы, поэтому перед выбором конкретного варианта рекомендуется проанализировать несколько предложений и выбрать наиболее выгодное. Онлайн-сервисы обмена валют Покупка евро онлайн может быть более выгодной и удобной, поскольку вы можете выбрать лучший курс и заказать валюту в любое удобное для вас время. Некоторые онлайн-провайдеры валют, такие как TransferWise, CurrencyFair и другие, позволяют покупать евро по лучшему курсу, чем в банках или обменных пунктах. Перед использованием онлайн-сервисов убедитесь, что они надежны и защищены соответствующими сертификатами безопасности. Аэропорты Многие путешественники хотят иметь наличные в евро по прибытии в страну. Конечно, аэропорты предлагают услуги обмена валют, но обратите внимание, что курс обмена евро здесь может оказаться несколько выше, чем в банках или обменных пунктах. Курс обмена валют в аэропортах выше. Источник: Image Freepik

Как купить евро: лучшие места для обмена евро в Великобритании

Проверьте текущий обменный курс Первым шагом является проверка текущего обменного курса для покупки евро. Существует много онлайн-сервисов для проверки курса, таких как XE, Bloomberg или Google. Обратите внимание, что обменный курс может колебаться ежедневно или даже несколько раз в день, поэтому важно проверять его перед каждой покупкой. Исследуйте предложения После того, как вы проверили курс обмена для покупки евро, вы можете рассмотреть предложения разных банков и обменных пунктов. Некоторые банки предлагают лучший курс для снятия наличных денег в их банкоматах, поэтому проверьте и эту информацию. Также следует обратить внимание на комиссии, которые могут взиматься при обмене валюты. Выберите место для покупки В Великобритании есть несколько мест для покупки евро. Это могут быть банки, обменные пункты, аэропорты, ж/д вокзалы и другие места. Обратите внимание на уровень защиты потребителей, доступность и всеобщую репутацию места.

Наличные или карточки?

Что касается дебетовых и кредитных карт, следует знать, что обычно взимается комиссия примерно 2–3% от суммы покупки за использование кредитных карт. Чтобы уменьшить расходы на комиссии, можно использовать специальные кредитные карты, не имеющие комиссий за использование за границей. К таким картам относятся Revolut и Monzo.

Для использования дебетовых карт за границей также необходимо убедиться, что они поддерживают международный доступ. Некоторые банки или платежные системы могут взимать дополнительные комиссии за использование карты в других странах.

Курс обмена Перед покупкой евро или валютной карты желательно ознакомиться с курсом обмена. Иногда покупка наличной валюты может быть более выгодной, чем использование валютной карты, а в других случаях – наоборот. Комиссии и расходы при обмене Если вы используете валютную карту, с вас могут взимать комиссию за каждую транзакцию или снятие наличных в банкомате. Кроме того, банкоматы могут взимать дополнительные комиссии за использование карты другого банка. Также могут быть дополнительные комиссии и расходы по покупке наличной валюты. Контроль расходов Использование валютной карты может помочь контролировать расходы во время поездки, поскольку счет отображается в реальном времени. При использовании наличных денег контролировать расходы может быть сложнее, особенно если нет возможности проверить текущий баланс на карте/счете. Безопасность Использование валютной карты может быть более безопасным, поскольку в случае потери или кражи счет можно быстро заблокировать.

Наконец, выбор между использованием евро или валютной карты зависит от ваших личных предпочтений, бюджета на поездку и личных обстоятельств. Если вы предпочитаете наличные деньги, самым умным решением может быть покупка евро перед поездкой. Если же вы хотите контролировать свои расходы и быть более защищенным от кражи или потери денег, то валютная карта может быть лучшим вариантом.

Несколько советов по покупке евро

Покупка евро онлайн может быть более выгодной, чем покупка в обменных пунктах или банках.

Проверьте курсы обмена в нескольких местах, чтобы найти лучшую цену.

Старайтесь избегать покупки евро в аэропорту, поскольку обменный курс там может быть ниже, чем в других местах.

Если вы путешествуете в Европу, обращайтесь в обменные пункты в городах, а не в туристических зонах, поскольку курсы обмена в первых могут быть более выгодными.

Старайтесь покупать евро наличными, чтобы избежать дополнительных комиссий за карты и ограничений на снятие наличных в других странах.

Экономьте на комиссиях, которые могут быть высокими в зависимости от места покупки евро. Некоторые банки предлагают бесплатные карты без комиссий за снятие наличных денег за границей.

Выводы

Вы можете купить евро в Великобритании в банках, обменных пунктах и онлайн. Перед покупкой проверьте текущий курс обмена и изучите предложения разных мест. Следите за комиссиями, чтобы избежать значительных потерь. В целом лучший способ получить евро – это использовать наличные деньги, полученные по лучшему курсу в обменном пункте или купленные и доставленные через онлайн-сервисы.