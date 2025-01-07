Чому заяву Зеленського про Лукашенка активно обговорюють у Білорусі

Слова Зеленського про Лукашенка активно обговорюють у Білорусі.

Але ж чомусь не запитують: не що сказав президент України, а чому сказав і чому саме сьогодні.

Коротко чому це - пам'ятаєте, я повторював у попередніх відео та інтерв'ю, що певний рівень контактів зберігається. Наприклад територія бірж, наприклад тема "шахедів". Слова Зеленського - знак офіційного Мінська. Або у відповідь на повторення мантри Лукашенка про бажання брати участь у гіпотетичних переговорах.

Що сьогодні? І це безпосередньо пов'язано з темою післявоєнною. І "питання Білорусі" для країн ЄС і США. А останніми місяцями досить часто можна почути/почитати про пошук нового формату реакції на події в Республіці Білорусь. Крім того, у Мінську сигнали посилають держави, які були драйверами процесів від 2020 року (Польща та Литва). Для одних справа з Белсатом, у когось перегляд режиму торговельних обмежень. З білоруського боку є укази про амністію (так, нові посаджені, але це не так підсвічують навіть найближчі сусіди) і тема мігрантів.

У разі деяких домовленостей про співіснування на білоруському напрямку Україна може залишитися об'єктом. Тому Президент України подає заяву на отримання політичного статусу комунікатора з білоруського питання. Точніше не я, а Україна. Тим паче, що алгоритми Вільнюса і Варшави не привели до позитивних результатів.

Чи означає це "перегортання сторінки" у відносинах? Ні. А ось пошук нових підходів - так.