Почему заявление Зеленского о Лукашенко активно обсуждается в Беларуси

Слова Зеленского о Лукашенко активно обсуждают в Беларуси.

Но почему-то не спрашивают: не что сказал президент Украины, а почему сказал и почему именно сегодня.

Коротко почему это помните, я повторял в предыдущих видео и интервью, что определенный уровень контактов сохраняется. К примеру территория бирж, например тема "шахедов". Слова Зеленского – знак официального Минска. Или в ответ на повторение мантры Лукашенко о желании участвовать в гипотетических переговорах.

Что сегодня? И это напрямую связано с темой послевоенной. И "вопрос Беларуси" для стран ЕС и США. А в последние месяцы довольно часто можно услышать/почитать о поиске нового формата реакции на события в Республике Беларусь. Кроме того, в Минске сигналы посылают государства, являвшиеся драйверами процессов от 2020 года (Польша и Литва). Для одних дело с Белсатом, у кого пересмотр режима торговых ограничений. С белорусской стороны есть указы об амнистии (да, новые посаженные, но это не так подсвечивают даже самые близкие соседи) и тема мигрантов.

В случае некоторых договоренностей о сосуществовании на белорусском направлении, Украина может остаться объектом. Потому Президент Украины подает заявление на получение политического статуса коммуникатора по белорусскому вопросу. Точнее, не я, а Украина. Тем более что алгоритмы Вильнюса и Варшавы не привели к положительным результатам.

Значит ли это "листание страницы" в отношениях? Нет. А вот поиск новых подходов – да.