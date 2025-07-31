Чому Трамп вимагає зустріч у серпні, всупереч тому, що у Пєскова не варто

Обурення кремлівців вийшло з берегів – ми велика імперія з ядерною зброєю та постійним місцем у Радбезі, а Трамп дав нам 10-12 днів. Це наднахабство, з нами так розмовляти не можна. Про це з 28 липня в Москві кричать усі, включаючи піскова, який твердо повідомив 29 липня: питання про зустріч "путіна" з Трампом "як не стояло у предметному плані, так і не стоїть". Але якщо в кремлі добре подумають, то він у піскова все-таки встане.

З ряду причин кремлівцям дуже важко відмовитися від цієї зустрічі. У Білому домі це знають і Трамп блискуче дотискає ситуацію. Схоже, що окрім Нобелівки за мир, він ще зможе претендувати на Оскара в кількох номінаціях.

Образою для кремлівців стало вже те, що Трамп почав розмовляти з ними не з Овального кабінету, а з Шотландії, куди прилетів увечері в п'ятницю 25 липня, і з ходу повідомив: його дуже турбує те, що незабаром закінчується термін Договору про стратегічні наступальні озброєння, а Москва не ми. Трамп назвав її мовчання "проблемою для всього світу".

У кремлі три дні думали, що це означало б, і як на це реагувати. У результаті пісків 29 липня відповів: "Таких контактів не ведеться", коли на брифінгу запитали, що думають про це у кремлі. Стало ясно, чи РФ справді не веде переговори зі США про це, чи веде невдало для себе, що й приховує.

Термін цього договору (ДСНО) закінчиться 5 лютого 2026 р. Якщо його не продовжать, то США буде законне право "накачувати" Європу ракетами з високою дальністю польоту і без жодних обмежень. За такої перспективи Урсула фон дер Ляйєн та весь ЄС підписали з Трампом на його дачі у Шотландії договір про їх закупівлю у США. Асортимент закупівель не розкривається, але очевидно, що ЄС має намір закуповувати не кулемети та гвинтівки.

Тому Орбан почав демонстративно кричати для Москви, що Трамп у Шотландії "з'їв на сніданок Урсулу", коли та підписала з ним пакет, куди у навантаження до ракет увійшли енергоносії та мита. Орбан намагався показати кремлівцям, що був проти всього цього, але його не послухалися. Він правильно оцінює ситуацію. Заодно повідомив своїх шанувальників, що Урсула та євробюрократія знову ганебно програли, а Угорщина під його керівництвом виграла, оскільки він друг Трампа, і готовий залишитися прем'єром ще на один термін. Потужний і непохитний Орбан.

Трамп логічно додав до ракет у пакет мита та вуглеводні зі США. У США побоюються, якщо в кремлі почнеться транзит і з'явиться ще один президент-ліберал на кшталт ведмедєва, то ділові кола в низці країн ЄС почнуть тиснути на політиків, лагодити і включати "Північний потік", а до того, як полагодимо, качатимемо газ через Україну. У "гарних росіян" і не тільки, натяки на це прослизають.

Але це не влаштовує Трампа, оскільки тоді США не буде куди продавати те, що він набурив, а до нього Байден. Тому Трамп хоче купити труби "Північного потоку" та взяти під контроль українську ГТС, для чого і вніс її в договір про надра та інше. Але оскільки з усім цим складно, то Трамп розповів Урсулі та єврокомісарам у Шотландії про неперспективність вітряної генерації та запропонував підписати пакет, який нехай і формально, але гарантує стабільність буріння у США.

У Білому домі не хочуть, щоб європейці використовували США як палицю, яка вправить мізки РФ, а потім здали на склад через непотрібність, заплативши за оренду гроші. У цьому у Вашингтоні двопартійна єдність ще з часів Байдена, а Трамп діє лише наполегливостей, у тому числі із внесками до НАТО.

Водночас, Трамп робить ту роботу, яку провалив Обама, – будує "Спільний ринок" по обидва боки Атлантики. Знавці ще до зустрічі в Шотландії говорили, нові 15% мита торкнуться переважно товарів, на які вони вже встановлені, і де-факто підвищення складе 5-10%. Це явно не катастрофа, а притирання після трьох місяців дії нових правил. Для аналогії можна згадати, як створювався "Спільний ринок" під ЄС та які тоді вирували торгові війни, даючи теми радянським пропагандистам.

Можна сказати, що Трамп у Шотландії остаточно домовився про те, що США та ЄС будуть разом до кінця Росії та потім разом займуться облаштуванням післявоєнного світу. Після цього Трамп сповістив кремлівців, що вони мають 10-12 днів у тому, щоб повідомити, коли "путін" готовий зустрітися із нею у серпні до своєї поїздки до Пекіна. Для Білого дому термін важливий і відмова від зустрічі у серпні обійдеться кремлівцям дуже дорого. Набагато дорожче, ніж просто вторинні санкції у 100% для Китаю.

Тому патрушев і почав шуміти про майбутній вход військ НАТО в окуповану Калінінградську область і в стилі мединського переконувати, що з Пруссії нібито завжди виходила загроза всім і тому вона повинна належати РФ. Патрушев "заливає", оскільки це лише для росіян секрет, що маленька Пруссія в унії з Бранденбургом були близько ста років у XVIII та XIX ст. сателітами Російської імперії. Для шанованого у СРСР Маркса це було секретом. Патрушев заметушився, оскільки він "дивиться" за флотом і це його прямо стосується.

Нервовість кремлівців через 10-12 днів Трампа з головою видав ведмедів, особливо коли вступив у листування з Ліндсі Гремом у соцмережі. РФ, це єдина держава, де екс-президента опустили до "зливного бочка", що постійно дзюрчить. Воістину країна рабів, де навіть екс-президент раб, який не може піти до своїх качечок з "підводного човна".

Трамп призначив Урсулі фон дер Ляйєн та Кіру Стармеру зустрічі в Шотландії, щоб тонко потролити московитів. Німецькі ЗМІ навіть іронічно назвали його за це "королем Шотландії". Трамп зробив рекламу Шотландії слідом за Гренландією і демонстрував кремлівцям та всім росіянам, що Україна та українці існують, навіть якщо вам це не подобається настільки, що ви шукаєте, хто їх вигадав. У Білому домі налаштовані на те, щоб поставити у вересні на Генасамблеї ООН тему деколонізації РФ і нехай собі постоїть, якщо пісковий не має питання про зустріч "путіна" з Трампом.

Неявка "путіна" на зустріч із Трампом у другій декаді серпня загрожує суворими наслідками для кремлівців. Що робити, вони не знають, до того ж, що знають, хто винен. У результаті після слів Трампа про 10-12 днів "путін" зателефонував 28 липня Нетаньяху і запитав: "Скажи, ребе, а як би ти вчинив на моєму місці?".

Офіційно це називалося – "путін" говорив з Нетаньяху про Близький Схід, просив шанувати суверенітет та територіальну цілісність Сирії, а також про Іран та його ядерну програму. Домовилися ще зателефонувати, і що "путін" допоможе Ізраїлю помиритися з Іраном, оскільки обидві держави друзі РФ.

Кремль засвітив цей дзвінок з єдиною метою – хотів показати США, що готовий дати розписку в тому, що не допомагатиме Ірану придбати ядерну зброю і готовий натиснути на Ізраїль, щоб той припинив "гібридну" війну проти Сирії. Про Газу ні слова, притому, що вже навіть Трамп заговорив про голодомор у ній.

Схоже, у кремлі готові відправити "путіна" на зустріч у вказаний Трампом термін, але просять викреслити з її порядку російсько-українську війну. Звести до того, що тему цієї війни сторони обговорили і домовися ще раз обговорити. Натомість обіцяють поводитися у Східному Середземномор'ї та з Іраном так, як скаже Вашингтон.

Але є проблема. Трамп зміг підняти градус так, що без конкретної дати, коли РФ припинить війну в Україні, він уже не випустить "путіну" з неї живим. Звичайно, цю дату кремлівці мають назвати Трампу ще до зустрічі. Так само природно, що у Білому домі очікують, що це буде 24 серпня – День незалежності України чи інший день ближче до нього. Звичайно, кремлівців це зовсім не влаштовує.