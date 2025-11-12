''Плівки Міндіча'': скандал вийшов за межі корупції

Операція "Мідас". Підсумки по гарячих слідах.

Банкова пішла за сценарієм "тягнути до останнього" і це помилка, яка буде довго ще доганяти.

1. За ці роки ми вже зрозуміли: головна комунікаційна стратегія Банкової зводиться до вирішення проблеми через створення іншої проблеми. Але рівень скандалу не дозволяє застосувати цю стратегію зараз. Тому затягування часу з відставками, як на мене, буде мати довготривалі негативні наслідки.

2. Головний наслідок всієї цієї історії полягає в тому, що в масовій свідомості зʼявилися два антигероя (Міндіч та Галущенко), які персонально винні в тому, що у нас немає світла. Іншими словами цей скандал вийшов за межі корупції і навіть заробляння на війні.

3. З великою долею імовірності ми можемо говорити про те, що ця історія буде обовʼязково піднята на міжнародний рівень. Не виключено, що подальші дії, в тому числі і кадрові, Банкова спробує погодити з міжнародними партнерами. І саме міжнародні партнери зможуть допомогти (або не допомогти) знизити градус інформаційної напруги.

4. Головне завдання Банкової добитися того, щоб уряд не пішов у відставку. Головне бажання опозиції – на хвилі обурення відправити уряд у відставку. Зараз важко спрогнозувати чим це закінчиться, але вирішальне слово матимуть три фактори:

– вдалі чи не вдалі (з точки зору блекаутів) атаки росіян;

– рішення міжнародних партнерів допомогти чи не допомогти призупинити інформаційні кампанії всередині країни;

– вдалі чи невдалі спроби Банкової створити нові інформаційні приводи, щоб перебити тему Мідаса.

5. Повторю те, що вже казав вчора: ця історія почала жити власним життям. І на кожному новому "повороті" ми матимемо нові точки біфуркації. При цьому я ще раз хочу наголосити: ця історія, на жаль, перестала бути виключно внутрішньоукраїнською. І це може мати свої наслідки в тому числі і в питанні переговорів.