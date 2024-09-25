План Перемоги: як завершуються великі війни

Про план перемоги. Щоб мати план перемоги, треба розуміти, що таке перемога. Щоб мати союзників для досягнення перемоги, треба, щоб союзники побачили свою власну перемогу, свою власну вигоду. План перемоги – це не список побажань до союзників.

Великі війни завершуються так:

1. Спільне бачення перемоги союзниками, де кожен бачить свою вигоду.

2. Коаліція союзників-переможців навколо цього бачення, далі спільна стратегія та ресурси.

3. Втілення стратегії.

4. Новий світовий порядок на основі коаліції переможців.

Тобто все це не про зброю та гроші, а про більші речі. Про світ після війни й чому він буде краще за довоєнний для всіх.Зброя і гроші є наслідками формування коаліції переможців.

Все це про майбутнє РФ, про майбутнє Євросоюзу й НАТО, про майбутнє американо-китайських стосунків. Це та мова, якою треба говорити.