План Победы: как завершаются великие войны

О плане победы. Чтобы иметь план победы, нужно понимать, что такое победа. Чтобы иметь союзников для достижения победы, нужно, чтобы союзники увидели свою собственную победу, свою выгоду. План победы – это не список пожеланий союзникам.

Большие войны завершаются так:

1. Общее видение победы союзниками, где каждый видит свою выгоду.

2. Коалиция союзников-победителей вокруг этого видения, далее общая стратегия и ресурсы.

3. Воплощение стратегии.

4. Новый мировой порядок на основе коалиции победителей.

То есть все это не об оружии и деньгах, а о больших вещах. О мире после войны и почему он будет лучше довоенного для всех. Оружие и деньги являются последствиями формирования коалиции победителей.

Все это о будущем РФ, о будущем Евросоюза и НАТО, о будущем американо-китайских отношений. Это тот язык, на котором нужно говорить.