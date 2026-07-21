Чи переживе Росія зиму?

На минулому тижні стало відомо, що "Норнікель" консолідував випуск платиноїдів у Мончегорську. Цікаво, що місто Мончегорск – це місто за полярним кругом, де зима розпочинається вже в жовтні, а середньорічна температура становить мінус 1,5 градуси.

Дедалі таких виробництв в рф стає більше.

Крім нікелю, платини та міді в зоні вічної мерзлоти виробляють, наприклад, скраплений газ. У разі ліквідації виробничих потужностей в таких містах перед початком там зими, їх відновлення розтягнеться на 5-7 років саме через складні кліматичні умови, а міста навіть на наступне літо стануть непридатними для життя.Найбільш цікавим моментом стане зміна стратегії українських ударів через зміну акцентів: з ударів по Москві – на віддалені регіони рф.

Незахищені Норильськ, Якутськ, Сабетта та інші міста є непоганою мішенню для українських БПЛА, дальність ударів яких показує явний прогрес.Вибивання віддалених міст рф у зонах з важкими кліматичними умовами, звідки російські олігархи як бджілки тягнуть прибутки до Москви, призведе до занепаду федерального вулика (Москви). Хоча удари по Москві і мають велике психологічне значення, перенесення ударів України на віддалені регіони буде означати припинення існування рф в тих формах в яких вона існує зараз.

Якщо Україна змінить стратегію, з врахуванням економічних вразливостей рф та з прив’язкою таких вразливостей до складних кліматичних умов, то федерація не зможе пережити наступну зиму. Про це поговорив на українському державному телеканалі FreeДОМ. (Малюнок створений ШІ, він художник - він так бачить.