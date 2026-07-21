Увесь наш перехід політики на вулицю – це історія про непрацюючий парламент.

Завдання парламенту – представляти різні групи та різні точки зору. Щоб вони врівноважували одна одну, домовлялися між собою, а рішення ставали результатом компромісу. Раз на 5 років склад парламенту приводиться у відповідність до актуальних настроїв.

Але війна не дає нам оновити парламент. Через це ми опинилися в ситуації, коли суспільні настрої та порядок денний вже змінилися, а Верховна Рада – ні. Країна живе у 2026 році, а парламент досі представляє настрої зразка осені 2019-го.

У результаті всі, хто почувається недопредставленим, вже вдруге беруть картонки й виходять на вулицю. І як із цим бути в ситуації, коли виборів до завершення війни не буде, – я не знаю.