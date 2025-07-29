Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган висловив сподівання, що найближчим часом буде організовано переговори між Україною та РФ, результатом яких стане припинення війни. Це чудово. Це настільки красиво, як і неможливо. Політики завжди вміють тонко маніпулювати та зі щирим виглядом міркувати про реальність неможливого. Тим більше, східні політики з тисячолітнім досвідом інтриг

На території сучасної Туреччини укладалися договори і формувалися союзи ще в ті часи, коли на місці майбутньої Москви серед боліт жаба без квітів і залицянь банально любила гадюку, коли зловила. Але у цьому випадку дипломатія не допоможе. Щоб сторони уклали світ, вони насамперед мають хотіти миру. Україна хоче миру і найбільше у світі зацікавлена у ньому. А росія та її сюзерен Китай – поки що немає

Сам путін вірить у успіх свого наступу на Донбасі, хай і довелося змістити у списку пріоритетів Констаху на Покровськ. Пекіну вигідна довга війна. Бажання Києва тут явно замало. Більше надія на інстинкт самозбереження Європи, що поступово прокидається, і спортивну агресію Трампа. Який спершу дав Кремлю 50 днів, але сьогодні вже каже – це багато

Переговори, які покладуть край війні? Звучить чудово, ось тільки ми вже не віримо у рожевих поні. Як не віримо і в те, що раптом прилетить чарівник і безкоштовно покаже. Тому що пам'ятаємо і "24 години" та "два тижні". Чудес не буває. І зараз не просто Україна веде війну на виживання з агресором. Проти нас і наших боязких союзників – також коаліція. Іран, КНДР, росія та за їхніми спинами Китай. Який ніяк не зацікавлений у світі та годує всю цю зграю. Значить, тільки активне, не зручне та дороге об'єднання зусиль "коаліції добра" здатне їх зупинити. Інших, легких та чарівних сценаріїв не існує.