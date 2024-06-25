Пенсіонери отримають надбавку вже у червні: як зростуть виплати

Частині працюючих пенсіонерів перерахувати пенсійні виплати з червня. В результаті громадяни от отримають надбавку в розмірі 570 гривень.

Про це йдеться у матеріалі OBOZ.UA. Зокрема, лише 2,7 мільйона з 10,4 мільйона пенсіонерів продовжують працювати.

Тому такі громадяни мають право на перерахунок своєї пенсії за формулою кожні два роки. За формулою кожні два роки збільшується стаж та проводиться перерахунок виплат.

Проте ще однією умовою цього є набуття додаткових двох років стажу станом на 1 квітня 2024 року. В результаті з червня проводиться перерахунок. Зокрема, якщо особа мала 35 років стажу і розрахунковий розмір пенсії складав сім тисяч гривень, то після підвищення пенсія складе 7,4 тисячі гривень. Ба більше, такі люди отримають додатково 800 гривень за квітень і травень. Якщо ж пенсія складає 10 тисяч гривень, то після підвищення виплати збільшаться до 10 тисяч 571 гривні.

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Таким чином перерахунок виплат відбувається заднім числом. ПФУ отримує дані щодо зарплат українців зі значним запізненням, тому замість підвищення у квітні працюючі пенсіонери отримають збільшені виплати в червні.

Нагадаємо, ми вже писали, у якої категорії пенсіонерів зростуть виплати у червні.

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